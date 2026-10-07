এআই আসলে কী
রাত তখন ৯টা। রাফির মা রান্নাঘর থেকে ডেকে বললেন, ‘গুগলে জিজ্ঞেস কর তো কাল বৃষ্টি হবে কি না?’ রাফি ফোনে জিজ্ঞেস করল, ‘কালকের আবহাওয়া কেমন থাকবে?’ সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট উত্তর এল। মা অবাক হয়ে বললেন, ‘ফোনটা তো এখন প্রায় মানুষের মতোই বুঝে ফেলে!’
এই যে ফোনটা প্রশ্ন বুঝে উত্তর দিল, এর পেছনে কাজ করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)। সহজ ভাষায়, এআই এমন এক প্রযুক্তি, যা কোটি কোটি তথ্য বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে বের করে এবং সেই প্যাটার্ন দিয়ে অনুমান করে সঠিক উত্তর কী হতে পারে। মনে রাখা জরুরি, এআই মানুষের মতো সত্যিকার অর্থে চিন্তা করে না, সে শুধু বিপুল উদাহরণ থেকে সম্ভাবনা হিসাব করে।
যেমন ধরুন, আপনার ফোনের কি-বোর্ড যখন পরবর্তী শব্দ কী হতে পারে আগে থেকেই বলে দেয় বা ইউটিউব যখন আপনার পছন্দের ভিডিও নিজে থেকেই সাজেস্ট করে—দুটোই এআইয়ের ছোট ছোট উদাহরণ, যা আমরা প্রতিদিনই ব্যবহার করি, কিন্তু খেয়াল করি না।
এখানেই লুকিয়ে আছে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটা। এআই মাঝেমধ্যে ভুল তথ্যও পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দিয়ে দেয়, যাকে বলে হ্যালুসিনেশন; আর অনেকেই তা যাচাই না করেই বিশ্বাস করে ফেলেন। বিশেষজ্ঞরা তাই সব সময় পরামর্শ দেন এআইয়ের উত্তরকে চূড়ান্ত সত্য না ধরে একটা প্রাথমিক ধারণা হিসেবে নিতে। পরে নিজে যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত করতে।
লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর