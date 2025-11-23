টিকটকে এআই কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণে নতুন সুবিধা

টিকটকে এআই কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণে নতুন সুবিধা
ব্যবহারকারীর ভিডিও ফিডে এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্টের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে নতুন একটি স্লাইডার পরীক্ষা চালাচ্ছে টিকটক। এ স্লাইডারের মাধ্যমে ব্যবহারকারী নির্ধারণ করতে পারবেন, তাঁরা এআই নির্মিত ভিডিও বেশি দেখতে চান, নাকি কম। টিকটক এ সুবিধা যুক্ত করার পাশাপাশি এআই নির্মিত কনটেন্ট শনাক্তকরণও আরও নির্ভুল করতে উদ্যোগ নিয়েছে।
নতুন স্লাইডারটি টিকটকের ‘ম্যানেজ টপিকস’ অংশে যুক্ত হবে। এখন যেখানে নাচ, চলতি ঘটনা বা ফিটনেস-সংক্রান্ত কনটেন্ট কতটা দেখতে চান, তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেখানেই এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্টের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের সুবিধাও পাওয়া যাবে। স্লাইডারে দুই দিকেই দুটি করে লেয়ার থাকবে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী স্পষ্টভাবে জানাতে পারবেন, এআই কনটেন্ট বাড়ানো হবে কি কমানো হবে।
এ সুবিধা কার্যকর করতে হলে টিকটকের নির্ভুলভাবে জানা দরকার, কোন ভিডিও এআই ব্যবহার করে তৈরি। এ কারণেই প্রতিষ্ঠানটি এআই কনটেন্ট শনাক্তকরণ প্রযুক্তি আপডেট করছে। অনেক ব্যবহারকারী দৃশ্যমান ওয়াটারমার্ক মুছে ফেলেন, বিষয়টি বিবেচনায় রেখে টিকটক তাদের নিজস্ব টুল, যেমন এআই এডিটর প্রো দিয়ে তৈরি সব ভিডিওতে অদৃশ্য ওয়াটারমার্ক যুক্ত করবে। একইভাবে সি২পিএ কনটেন্ট ক্রেডেনশিয়ালসসহ আপলোড হওয়া ভিডিওতেও অদৃশ্য পরিচয়চিহ্ন যুক্ত করা হবে। এই ভেরিফিকেশন প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা আগে প্রকাশ পেলেও টিকটক এটিকে একটি অতিরিক্ত নিরাপত্তা ধাপ হিসেবে বিবেচনা করছে।
টিকটকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অদৃশ্য ওয়াটারমার্ক ও উন্নত শনাক্তকরণ পদ্ধতিটি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই চালু করা হবে। তবে এআই কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ স্লাইডারটি আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে সীমিতসংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছাবে।
সূত্র: দ্য ভার্জ