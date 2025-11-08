গুগল ম্যাপসে ব্যবহার করুন জেমিনি এআই
নানা কাজে অনেকে গুগল ম্যাপস ব্যবহার করেন। এবার গুগল ম্যাপসে যুক্ত হয়েছে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট জেমিনি। এখন গুগল ম্যাপস ব্যবহারকারীরা রাস্তার পরিকল্পনা ও চলার পথ খুঁজতে নতুন অভিজ্ঞতা পাবেন। নতুন এই সুবিধার মাধ্যমে ম্যাপস থেকে জেমিনি এআই সময়মতো প্রয়োজনীয় বা নতুন তথ্য দেবে।
এক বছরের বেশি সময় আগে গুগলের প্রায় সব পণ্যে এআই যুক্ত হয়। ম্যাপসের এআই–সুবিধার মাধ্যমে গত বছর থেকেই ইমারসিভ ভিউ ব্যবহারের সুযোগ আছে। এই সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা আশপাশের দোকান, রেস্তোরাঁ বা বিনোদনের জায়গা সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। এবার গুগল সেই ফিচার ম্যাপসে যুক্ত করছে। গুগল ম্যাপসের প্রোডাক্ট ডিরেক্টর অ্যামান্ডা মুর বলেন, ‘আমরা ম্যাপসকে এক সহকারী হিসেবে কল্পনা করেছি। সে জানে আপনার প্রয়োজন কী, কখন কী জানাতে হবে ও কীভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছানোর সময়ের চাপ কমানো যায়।’
এখন থেকে ব্যবহারকারীরা গাড়ি চালানোর সময় বা হাঁটার পথে সরাসরি ম্যাপসের মধ্যেই জেমিনিকে প্রশ্ন করতে পারবেন। জেমিনি ম্যাপসের ভৌগোলিক তথ্যের সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসা ও সামাজিক বিভিন্ন তথ্য মিলিয়ে উত্তর দেবে। কেউ রাস্তায় চলার সময় সামনের পথে ভালো কোনো রেস্তোরাঁ আছে কি না প্রশ্ন করলে জেমিনি কাছাকাছি থাকা রেস্তোরাঁর পরামর্শ দেবে। ব্যবহারকারী চাইলে রুট পরিবর্তন করে নতুন দিকনির্দেশনাও দেখাবে। ব্যবহারকারীদের জেমিনি সড়কে দুর্ঘটনা বা ঝুঁকির খবর জানাবে। যাত্রাপথের সাম্প্রতিক খবর, ই–মেইল বা নির্ধারিত ইভেন্টের সারাংশও জেমিনি জানাতে পারবে।
স্মার্টফোনে হেই গুগল বলে বা স্ক্রিনের ওপরের ডান পাশে থাকা জেমিনি আইকনে চাপ দিয়ে ফিচারটি চালু করতে পারবেন। গুগল ম্যাপসের গ্রুপ প্রোডাক্ট ম্যানেজার বিশাল দত্ত বলেন, ওয়েবের তথ্য, ম্যাপস কমিউনিটি রিভিউ ও ভূস্থানকেন্দ্রিক ডেটা সব একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারে জেমিনি। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন মনে হবে গাড়ির পাশের সিটে বসা কোনো এলাকার পরিচিত আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে।
নতুন এই সুবিধা জেমিনির শক্তিশালী ডেটা বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাচ্ছে। কোটি কোটি স্ট্রিট ভিউ ছবি প্রক্রিয়া করে গুগল ম্যাপসে সংরক্ষিত ২৫ কোটি স্থানের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করছে জেমিনি। গুগল আরও জানিয়েছে, নতুন ফিচার সাইন ইন করা সব ব্যবহারকারীর জন্য বিনা খরচে উন্মুক্ত থাকবে। ধীরে ধীরে সব অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস সংস্করণে চালু হবে। পরবর্তী সময় গুগল ইনবিল্ট থাকা যানবাহনে এসব সুবিধা পাওয়া যাবে।
সূত্র: দ্য ভার্জ