এনভিডিয়ার তৈরি আকারে ছোট এআই সুপারকম্পিউটারের দাম কত

ডিজিএক্স স্পার্ক এআই সুপারকম্পিউটার আকারে ছোট হওয়ায় সহজেই ব্যবহার করা যাবে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর গবেষণাকে আরও সহজ ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে আকারে ছোট এআই সুপারকম্পিউটার বিক্রি শুরু করেছে এনভিডিয়া। ‘ডিজিএক্স স্পার্ক’ নামের ব্যক্তিগত এআই সুপারকম্পিউটারটির বিষয়ে এনভিডিয়া জানিয়েছে, এই যন্ত্রের মাধ্যমে গবেষক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থীরা এখন নিজস্ব কর্মপরিসরে জটিল এআই মডেল তৈরি করতে ও প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন। ফলে এআই গবেষণায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

ডিজিএক্স স্পার্ক এআই সুপারকম্পিউটারটির নাম প্রথমে ‘ডিজিটস’ রাখা হয়েছিল। এনভিডিয়ার সর্বশেষ প্রযুক্তির জিবি১০ গ্রেস ব্ল্যাকওয়েল প্রসেসরে চলা সুপার কম্পিউটারটিতে রয়েছে ১২৮ গিগাবাইট ইউনিফায়েড মেমরি এবং সর্বোচ্চ ৪ টেরাবাইট এনভিএমই এসএসডি ধারণক্ষমতা। এনভিডিয়ার দাবি, সুপার কম্পিউটারটি প্রতি সেকেন্ডে এক পেটাফ্লপ পর্যন্ত গণনা করতে পারে। ফলে সুপার কম্পিউটারটির মাধ্যমে ২০০ বিলিয়ন প্যারামিটারবিশিষ্ট এআই মডেলও নির্বিঘ্নে চালানো যাবে।

আকারে ছোট হলেও ডিজিএক্স স্পার্কের নকশা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে এটি ডেস্কে সহজে স্থাপন করা যায় এবং সাধারণ বিদ্যুৎ সংযোগেই চালানো যায়। শুধু তা–ই নয়, তৃতীয় পক্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও ডিজিএক্স স্পার্কের নিজস্ব সংস্করণ তৈরি করতে পারবে। ডিজিএক্স স্পার্কের দাম ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৯৯৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৪ লাখ ৮৮ হাজার টাকা (প্রতি ডলারের দাম ১২২ টাকা ধরে)। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনভিডিয়ার ওয়েবসাইট থেকে কেনা যাবে সুপারকম্পিউটারটি।

গত জানুয়ারিতে সুপার কম্পিউটারটি বাজারে আনার ঘোষণা দিয়ে এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াং বলেছিলেন, প্রত্যেক গবেষক, ডেটা সায়েন্টিস্ট ও শিক্ষার্থীর ডেস্কে একটি এআই সুপারকম্পিউটার পৌঁছে দেওয়া মানে তাঁদের হাতে ভবিষ্যৎ নির্মাণের ক্ষমতা তুলে দেওয়া।

