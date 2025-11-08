বাংলাদেশে ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে মেটা এআই চালু, যা যা করা যাবে
বিশ্বের বহু দেশে আগেই চালু হলেও গতকাল ৭ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরা মেটা এআই চ্যাটবট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশের ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য মেটা এআই চ্যাটবট উন্মুক্ত করেছে। মেটা এআই মেটা প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল দিয়ে চালিত একটি উন্নত চ্যাটবট। ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি ও গুগলের জেমিনির মতো চ্যাটবট বা এআই অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো কাজ করতে পারে এই বট। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মতো অ্যাপে সরাসরি সংযুক্তির কারণে ব্যবহারকারীরা এখন সহজেই এআইয়ের সুবিধা ব্যবহার করতে পারছেন।
ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়ে শিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক বুশরা হুমায়রা বলেন, মেটা এআই চ্যাটবটটি কেবল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন সৃজনশীল, তথ্যমূলক এবং ব্যবহারিক কাজে সহায়তা করতে সক্ষম। এটি মূলত একটি ‘অল-ইন-ওয়ান’ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে। ব্যবহারকারীরা যেকোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে এবং মেটা এআই দ্রুত সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে। সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস থেকে শুরু করে দৈনন্দিন সমস্যার মতো সবকিছু নিয়েই তথ্য দিতে পারে। অ্যাপের মধ্যে থেকেই মেটা এআইকে ব্যবহার করে কোনো বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা যায়। হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের সার্চ বারেও এআই আইকনের মাধ্যমে এটি অ্যাক্সেস করা যায়।
মেটা এআই ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা কেবল লিখিত প্রম্পট ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে নিজস্ব ছবি বা জিআইএফ তৈরি করতে পারেন। নিদের্শনা হিসেবে ‘সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাঘের ছবি তৈরি করো’ লিখলেই দারুণ একটি ছবি তৈরি করতে পারবেন। এ ছাড়া ই–মেইল, যেকোনো বার্তা, জীবনবৃত্তান্ত বা কোনো প্রবন্ধের খসড়া তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে এই চ্যাটবট। হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জার গ্রুপ চ্যাটে ইংরেজিতে ‘@মেটা এআই’ মেনশন করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। বাংলা বা ইংরেজি যেকোনো ভাষাকে মেটা এআইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন ব্যবহারকারীরা।
মেটা এআই ব্যবহারকারী তাঁর ছবি আপলোড করে মেটা এআইকে বলতে পারে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করতে বা কোনো বস্তু সরিয়ে দিতে। শিক্ষার্থীদের হোমওয়ার্কে সহায়তা করা বা ডেভেলপারদের কোডিংসংক্রান্ত পরামর্শ নেওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া ছুটির দিনের ভ্রমণের পরিকল্পনা, বাজেট তৈরি বা কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন–সংক্রান্ত ধারণা নিতে পারে এই বট দিয়ে। মেটার ভাষ্য, মেটা এআইপ্রযুক্তি সাধারণ ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে কনটেন্ট ক্রিয়েটর, এমনকি ছোট ব্যবসার উদ্যোক্তারা তাদের কাজে গতি আনতে সাহায্য করবে। মেটা এআই পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে ।