গুগল এআই দিয়ে দোকান থেকে সরাসরি পণ্য কেনার সুবিধা

গুগল এআই দিয়ে দোকান থেকে সরাসরি পণ্য কেনার সুবিধা
অনলাইন কেনাকাটাকে আরও স্বয়ংক্রিয় ও ঝামেলাহীন করতে গুগলের কেনাকাটার প্ল্যাটফর্মে নতুন কিছু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত (এআই) সুবিধা যুক্ত করেছে। সার্চ থেকে শুরু করে পণ্য বাছাই ও কেনাকাটা সব ক্ষেত্রে নতুন সব ফিচার ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ করে তুলবে বলে জানিয়েছে গুগল।
নতুন হালনাগাদে দোকানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোন করার সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। ব্যবহারকারীর পক্ষ থেকে কাছের দোকানে ফোন করে পণ্যের দাম, প্রাপ্যতা বা সেবাসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবে ই–মেইল বা বার্তায়। ফোনকল করতে অস্বস্তিবোধ করা এমন ব্যবহারকারী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জন্য এই সুবিধা বিশেষভাবে কার্যকর। কোনো পণ্য কাছাকাছি নিয়ার মি লিখে খোঁজ করলে ‘লেট গুগল কল’ অপশন দেখা যায়। গুগল তখন ব্যবহারকারীর প্রয়োজন জেনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দোকানে কল করে তথ্য সংগ্রহ করে। বর্তমানে অটোমেটিক কল দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া, রেস্তোরাঁর অপেক্ষমাণ সময় জানা ও দাম–সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিত করার সুবিধা চালু রয়েছে। এখন খেলনা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির পণ্য খোঁজার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যে এই ফিচার ব্যবহারের সুযোগ আছে। ইন্ডিয়ানা, লুইজিয়ানা, মিনেসোটা, মনটানা ও নেব্রাস্কায় এখনই এই সেবা চালু হয়নি।
স্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তাদের বিজনেস প্রোফাইলের সেটিংস থেকে স্বয়ংক্রিয় কল গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এ ছাড়া গুগল চালু করেছে এআই–নির্ভর চেকআউট সহকারী। এই সেবায় নির্দিষ্ট পণ্যের দাম ও প্রাপ্যতা ট্র্যাক করা যায়। নতুন সেবায় দাম ব্যবহারকারীর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে নামলে নোটিফিকেশন পাঠানো হয়। ব্যবহারকারী চাইলে রং, মাপ বা ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী আলাদাভাবে পণ্যের জন্য সতর্কবার্তা সেট করতে পারবেন। ব্যবহারকারীর অনুমতি পেলে এআই নিজেই গুগল পে ব্যবহার করে পণ্য কিনে দিতে পারবে। কেনার আগে অবশ্যই ব্যবহারকারীর সম্মতি, ঠিকানা ও ডেলিভারি–সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা হয়। প্রথম ধাপে এই সুবিধা যুক্তরাষ্ট্রে সীমিত পরিসরে চালু হয়েছে।
একই সঙ্গে গুগল ভার্চ্যুয়াল ফিটিং রুম চালু করেছে। ব্যবহারকারীরা নিজেদের ছবি আপলোড করে নির্বাচিত পোশাক পরে কেমন দেখাবে, তা এই ফিচারের মাধ্যমে আগেই দেখে নিতে পারেন।
সূত্র:ম্যাশেবল