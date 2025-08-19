জুম ও গুগল মিটের তথ্য গোপনে সংগ্রহ করছে এআই টুল
ভিডিও কনফারেন্স সফটওয়্যার জুম ও গুগল মিটে স্বচ্ছন্দে ভিন্ন ভাষায় কথা বলা ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) ট্রান্সক্রিপশন টুল ব্যবহার করেন অনেকে। কিন্তু এবার গোপনে অনলাইন বৈঠকের তথ্য সংগ্রহ করায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ট্রান্সক্রিপশন টুল ‘ওটারডটএআই’–এর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালতে মামলা করেছেন জাস্টিন ব্রিউয়ার নামের এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি, জুম, গুগল মিট ও মাইক্রোসফট টিমসসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার তথ্য ব্যবহারকারীদের অজান্তে ধারণ করছে ওটারডটএআই টুল।
মামলার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, অনলাইন বৈঠকে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের সম্মতি না নিয়েই গোপনে বৈঠকের সব তথ্য নিজেদের সার্ভারে সংগ্রহ করছে ওটারডটএআই। অনলাইন বৈঠক আয়োজন করা ব্যক্তি ওটারডটএআই টুল ব্যবহার করলেই বৈঠকে অংশ নেওয়া সব তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে এআই টুলটি। আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে সম্মতি ছাড়া তথ্য সংগ্রহ করা গোপনীয়তা আইনের লঙ্ঘন।
ওটারডটএআইয়ের নীতিমালায় বলা হয়েছে, শুধু ব্যবহারকারীরা অনুমতি দিলেই মিটিং ট্রান্সক্রিপ্ট এআই প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হয়। তবে মামলার বাদী জাস্টিন ব্রিউয়ারের দাবি, বাস্তবে ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করে তাদের অজান্তেই ব্যক্তিগত আলাপচারিতার তথ্য সংগ্রহ করছে ওটারডটএআই। ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করা ওটারডটএআইয়ের তৈরি এআই টুল বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ ব্যবহার করছেন। ফলে এআই টুলটির গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।
জাস্টিন ব্রিউয়ারের অভিযোগ, তাঁর অনুমতি ছাড়াই অনলাইন বৈঠকের আলোচনা ধারণ করা হয়েছে। শুধু তিনিই নন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) ও রেডিটে আরও অনেক ব্যবহারকারী একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। গত বছরও এআই টুলটির বিরুদ্ধে গোপনে তথ্য ধারণের অভিযোগ উঠেছিল।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া