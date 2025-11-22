গুগলের নতুন ‘ন্যানো ব্যানানা প্রো’ উন্মুক্ত, ব্যবহার করা যাবে বিনা মূল্যে
গুগল তাদের নতুন প্রজন্মের ছবি তৈরি ও সম্পাদনা প্রযুক্তি ‘ন্যানো ব্যানানা প্রোর (জেমিনি থ্রি প্রো ইমেজ)’ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। জেমিনি থ্রি প্রোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই মডেল সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানটির দাবি, এটি স্টুডিও মানের নকশা তৈরির সক্ষমতা, আরও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ, পরিষ্কার ও স্পষ্ট লেখা তৈরি করতে পারবে।
আজ থেকে বিশ্বজুড়ে ন্যানো ব্যানানা প্রো বিনা মূল্যে ব্যবহার করা যাচ্ছে। জেমিনি অ্যাপে ‘থিংকিং’ মডেল নির্বাচন করে ‘ক্রিয়েট ইমেজ’ অপশন থেকে সুবিধাটি ব্যবহার করা যাবে। গুগল জানায়, মডেলটি তথ্যভিত্তিক ইনফোগ্রাফিক তৈরিতে বিশেষভাবে সক্ষম। আবহাওয়া, খেলাধুলা বা যেকোনো তথ্যনির্ভর বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপন করতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণটি হাইপার রিয়েলিস্টিক ত্রিমাত্রিক ফিগারিন তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনায় আসে। নতুন সংস্করণটি সেই ধারাবাহিকতার আরও উন্নত ও পরিশীলিত রূপ।
এই মডেলে সর্বোচ্চ ১৪টি ছবি এবং ৫ জন মানুষের ছবি একত্রে ব্যবহার করে একটি যৌথ কম্পোজিশন তৈরি করা সম্ভব। ব্যবহারকারী চাইলে ছবির নির্দিষ্ট অংশ বেছে সম্পাদনা করতে পারবেন। ক্যামেরার কোণ পরিবর্তন, বোকে ইফেক্ট যোগ, ফোকাস বা রং সংশোধন, এমনকি দিনের দৃশ্যকে রাতের পরিবেশে রূপান্তর করা যাবে। বিভিন্ন অনুপাতের ছবিতে সর্বোচ্চ ফোরকে রেজল্যুশন সমর্থন করে প্রযুক্তিটি।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নানো ব্যানানা প্রো দিয়ে তৈরি বা সম্পাদিত প্রতিটি ছবিতে সিটুপিএ মেটাডেটা যুক্ত থাকবে। জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্মিত ছবি ও সম্ভাব্য ডিপফেক শনাক্তে ভবিষ্যতে এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া ছবি শনাক্ত সহজ করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিকে টিকটকও সম্প্রতি জানিয়েছে, তাদের প্ল্যাটফর্মে এআইনির্মিত কনটেন্টে অদৃশ্য সিটুপিএ ওয়াটারমার্ক যুক্ত করা হবে।
বিনা মূল্যের সংস্করণে ব্যবহারের সীমা থাকলেও গুগল এআই প্লাস, প্রো ও আলট্রা গ্রাহকেরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। যুক্তরাষ্ট্রে গুগল এআই প্রো ও আলট্রা সাবস্ক্রাইবারদের জন্য সার্চের এআই মোডেও মডেলটি ব্যবহার করা যাবে। পাশাপাশি গুগলের নোটবুক এলএম ব্যবহারকারীরাও বিশ্বব্যাপী এই সুবিধা পাবেন।
সূত্র: দ্য ভার্জ