বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে জেমিনি প্রো ব্যবহারের সুযোগ
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল ‘জেমিনি প্রো’ বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ চালু করেছে গুগল। নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে জেমিনি প্রো কাজে লাগিয়ে গবেষণা, কোডিং, সৃজনশীল কাজ দ্রুত করার পাশাপাশি জটিল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষাজীবন আরও গতিশীল করতে পারবেন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা।
জেমিনি প্রো হলো গুগলের তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী এআই মডেলের মধ্যে একটি। মডেলটি দ্রুত এবং নির্ভুল তথ্য জানানোর পাশাপাশি কোডিং, তথ্য বিশ্লেষণ, কঠিন গাণিতিক সমস্যা সমাধান এবং জটিল ধারণাগুলোকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। ফলে জেমিনি প্রো ব্যবহার করে সহজেই নির্দিষ্ট বিষয়ে অ্যাসাইনমেন্ট, প্রতিবেদন, উপস্থাপনাসহ কুইজ ও বিভিন্ন বিষয়বস্তুর খসড়া তৈরি করা যায়।
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে জেমিনি প্রো ব্যবহারের সুযোগ চালুর বিষয়ে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়ে শিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক বুশরা হুমায়রা বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রয়োজনে এআই ব্যবহার করছে। পশ্চিমা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার উপযোগী এআই টুলগুলো শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে বা কম মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। ফলে তারা সহজেই এআই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কাজ করতে পারেন। গুগল জেমিনি প্রো বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের এআইনির্ভর দক্ষতা বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরাও এতে উপকৃত হবেন।
গুগলের তথ্যমতে, বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে জেমিনি প্রো ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। বিনা মূল্যে জেমিনি প্রো ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অফিশিয়াল ই–মেইল ঠিকানা ব্যবহার করে জিমেইল অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে হবে। এরপরে জেমিনির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে জেমিনি প্রো চালু করতে হবে। শিক্ষার্থীরা প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য জেমিনি ২.৫ প্রো মডেল, ডিপ রিসার্চ, অডিও ওভারভিউসহ বিভিন্ন টুলসের পাশাপাশি অনলাইনে বিনা মূল্যে ২ টেরাবাইট ধারণক্ষমতা পাবেন। এ ছাড়া ভিও ৩ মডেল ব্যবহার করে যেকোনো ছবিকে ভিডিওতে পরিণত করতে পারবেন। এ সুযোগ পেতে হলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই আগামী ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে।
গুগল জানিয়েছে, সম্প্রতি চালু করা জেমিনি ফর এডুকেশন মূলত শিক্ষামূলক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে তৈরি জেমিনি অ্যাপের নতুন সংস্করণ। শিক্ষার্থীদের জেমিনি এআই থেকে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগ করে দিতে গুগলের শিক্ষা প্ল্যাটফর্মের আওতায় সংস্করণটি চালু করা হয়েছে। এআই যেকোনো ব্যক্তিকে সহজে সবচেয়ে ভালোভাবে যেকোনো বিষয়ে শিখতে সাহায্য করে। জেমিনির নতুন সংস্করণটি শুধু উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের শেখার সঙ্গী হিসেবে কাজ করবে।
সূত্র: গুগল ব্লগ, জেমিনি ডট গুগল