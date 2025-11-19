সুন্দর পিচাই বললেন
সর্বাধুনিক এআই প্রযুক্তিও কিছু ভুল করবে
এআই কোনো কিছু বললেই তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়, এমন মন্তব্য করেছেন গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাই। বিবিসিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বর্তমান এআই মডেলগুলো এখনো ভুল করার প্রবণতায় রয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের উচিত এ ধরনের প্রযুক্তির পাশাপাশি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রও ব্যবহার করা।
পিচাই বলেন, সৃজনশীল কাজের ক্ষেত্রে এআই অবশ্যই সহায়ক হতে পারে। তবে কোথায় এআই ভালো কাজ করে এবং কোথায় এর উত্তরের ওপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ, এ সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের সচেতন থাকতে হবে। আমরা যতটা সম্ভব সঠিক তথ্য দিতে পরিশ্রম করি। তবু সর্বাধুনিক এআই প্রযুক্তিও কিছু ভুল করবেই। তথ্যের বহুমাত্রিক উৎস বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ কারণেই মানুষ গুগল সার্চ ব্যবহার করে। আমাদের এমন আরও পণ্য আছে, যেগুলো নির্ভুল তথ্য দিতে অধিকতর সক্ষম।
তবে বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ মনে করেন, ব্যবহারকারীদের ওপর এআইয়ের ভুল শনাক্ত করার দায়িত্ব চাপানো উচিত নয়। এআই সেবার নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোই প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।
গুগল তাদের এআই পণ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্কবার্তা যুক্ত রেখেছে। এরপরও সার্চে যুক্ত করা ‘এআই ওভারভিউ’ বিভিন্ন সময় সমালোচনার মুখে পড়ে। ভুল ও অদ্ভুত ধরনের উত্তর দেওয়ার কারণে বিশ্বজুড়ে তা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ দেখা যায়।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জেনারেটিভ এআই বেশির ভাগ সময় তথ্য গঠন করতে গিয়ে ভুল করে, যা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। লন্ডনের কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল এআইবিষয়ক অধ্যাপক জিনা নেফ বলেন, ‘আমরা জানি, এ ধরনের সিস্টেম কখনো বানিয়ে বলে, কখনো ব্যবহারকারীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ভুল তথ্য দেয়। স্বাস্থ্য, মানসিক সুস্থতা, বিজ্ঞান বা সংবাদসংক্রান্ত তথ্য ভুল হলে তা ভীষণ বিপজ্জনক।’ তিনি মনে করেন, গুগলের উচিত তাদের এআই পণ্যের নির্ভুলতার বিষয়ে আরও বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করা।
বিবিসির আগের এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, সংবাদ সারাংশ তৈরিতে এআই চ্যাটবটগুলো নিয়মিত ভুল করে। বিবিসির প্রকাশিত সংবাদ ব্যবহার করে চ্যাটজিপিটি, কোপাইলট, জেমিনি ও পারপ্লেক্সিটি এআইকে প্রশ্ন করলে তাদের উত্তরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভুল পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে কিছু উন্নতি হলেও গবেষণায় দেখা যায়, এআই সহকারীরা এখনো প্রায় ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সংবাদ ভুল উপস্থাপন করে।
সাক্ষাৎকারে পিচাই বলেন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দ্রুত ঘটছে, তবে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সময় লাগে। অ্যালফাবেটের লক্ষ্য, ‘দ্রুত উদ্ভাবন ও দায়িত্বশীলতার মধ্যে’ সুষম অবস্থান বজায় রাখা। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দ্রুত এগোচ্ছি। কারণ, ব্যবহারকারীরাও তা প্রত্যাশা করছে।’ পাশাপাশি এআই নিরাপত্তায় বিনিয়োগও বাড়ানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। গুগল সম্প্রতি এমন প্রযুক্তিও উন্মুক্ত করেছে, যার সাহায্যে জানা যাবে কোনো ছবি এআই দিয়ে তৈরি কি না।
গুগলের মালিকানাধীন ডিপমাইন্ড ভবিষ্যতে ‘এআই স্বৈরশাসন’ তৈরি করতে পারে ইলন মাস্কের এমন মন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পিচাই বলেন, ‘এত শক্তিশালী প্রযুক্তির একক নিয়ন্ত্রণ কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকা উচিত নয়।’ তবে তিনি যোগ করেন, এআই দুনিয়ায় এখন বহু প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। পিচাই বলেন, ‘যদি একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান এআই প্রযুক্তি তৈরি করত এবং সবাইকে সেটিই ব্যবহার করতে হতো, তাহলে উদ্বেগের কারণ থাকত। কিন্তু আমরা এখনো সেই অবস্থার কাছাকাছি নই।’
এদিকে গুগলের এআই মডেল জেমিনি ৩.০-এর উন্মোচন নিয়ে প্রযুক্তি বিশ্বে বেশ আগ্রহ ছিল। ইতিমধ্যে মডেলটি চ্যাটজিপিটির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে গিয়ে বাজারের অংশ ফিরে পাচ্ছে। মঙ্গলবার গুগল জানায়, জেমিনি ৩ তাদের সার্চসহ মূল সেবায় ‘নতুন ধরনের বুদ্ধিমত্তার অভিজ্ঞতা’ দেবে।
গুগলের ব্লগে বলা হয়েছে, ছবি, অডিও, ভিডিওসহ নানা ধরনের ইনপুট বিশ্লেষণ ও তার ভিত্তিতে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে জেমিনি ৩ সর্বোচ্চ মান অর্জন করেছে। এর যুক্তিক্ষমতাও আগের তুলনায় উন্নত। চলতি বছর মে মাসে গুগল সার্চে ‘এআই মোড’ চালু করে, যেখানে ব্যবহারকারীরা জেমিনিভিত্তিক চ্যাটবটের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের মতো ব্যাখ্যা পেতে পারেন। সেই সময় পিচাই বলেছিলেন, সার্চে জেমিনির সংযুক্তি এআই প্ল্যাটফর্মের ‘নতুন এক পর্যায়ে প্রবেশের’ সূচনা।
সূত্র: বিবিসি