গুগল ড্রাইভে থাকা তথ্য সাইবার হামলা থেকে নিরাপদ রাখবে এআই
বিভিন্ন ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে র্যানসমওয়্যার সাইবার হামলার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। র্যানসমওয়্যার সাইবার হামলার মাধ্যমে কম্পিউটার বা স্মার্টফোনে থাকা তথ্য চুরি করার পর ফাইলগুলো এনক্রিপ্ট করে ফেলা হয়। ফলে হ্যাকারদের দাবি না মানলে ফাইলগুলো আবার ব্যবহার করা যায় না বা স্থায়ীভাবে মুছে যায়। বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ দিন দিন বাড়তে থাকায় গুগল ড্রাইভে সংরক্ষণ করা ফাইলে র্যানসমওয়্যার সাইবার হামলা শনাক্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) টুল যুক্ত করেছে গুগল।
গুগল জানিয়েছে, এআই টুলটি প্রাথমিকভাবে গুগল ড্রাইভের ডেস্কটপ সংস্করণে যুক্ত করা হয়েছে। এআই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দ্রুত র্যানসমওয়্যার হামলা শনাক্ত করতে পারে টুলটি। সাইবার হামলা শনাক্ত হলেই টুলটি আক্রান্ত ফাইলগুলোর সিঙ্ক কার্যক্রম বন্ধের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের ফাইল আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ করে দেবে। বর্তমানে উইন্ডোজ ও ম্যাক দুই প্ল্যাটফর্মে সুবিধাটি ব্যবহার করতে পারবেন গুগল ওয়ার্কস্পেস ব্যবহারকারীরা।
গুগলের তথ্যমতে, নতুন এআই টুলকে লাখ লাখ র্যানসমওয়্যার আক্রমণের নমুনা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ফলে ফাইলের অস্বাভাবিক পরিবর্তন দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। কোনো ফাইল এনক্রিপ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টার ঘটনা ধরা পড়লে টুলটি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর সিঙ্ক বন্ধ করে দেয়। এমনকি র্যানসমওয়্যার শনাক্ত হলে ব্যবহারকারীর ডেস্কটপ ও ই-মেইলে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। পাশাপাশি ধাপে ধাপে ফাইল পুনরুদ্ধারের নির্দেশনা দেওয়া হয়।
প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে র্যানসমওয়্যার আক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ম্যান্ডিয়ান্টের তথ্যমতে, গত বছর প্রতি পাঁচটি সাইবার হামলার মধ্যে একটি র্যানসমওয়্যার হামলা চালানো হয়েছে। সাইবার হামলার এই প্রবণতা হ্যাকার ও সাইবার অপরাধীদের জন্য লাভজনক হয়ে উঠেছে।
সূত্র: ম্যাশেবল