থ্রি–ডি ভার্চ্যুয়াল দুনিয়া তৈরি করে দেবে গুগলের এআই

থ্রি–ডি ভার্চ্যুয়াল দুনিয়া তৈরি করে দেবে গুগলের এআই
নতুন এআই মডেল ‘জেনি ৩’ উন্মুক্ত করেছে গুগল। গুগল ডিপমাইন্ডের তৈরি নতুন এআই মডেলটির মাধ্যমে সাধারণ টেক্সট প্রম্পট ব্যবহার করে তৈরি করা যাবে থ্রি–ডি ভার্চ্যুয়াল জগৎ, যেখানে এআই ও মানুষ উভয়েই বাস্তবের মতো মিথস্ক্রিয়া করতে পারবে। নতুন এই মডেলের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) প্রযুক্তির বিস্তারে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল গুগল।
গুগলের দাবি, নতুন এই এআই মডেল থ্রি–ডি পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি সেখানে থাকা বস্তু বা চরিত্রকে মেমোরিতেও সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। ব্যবহারকারী কোনো নির্দিষ্ট পথে হাঁটার পর আবার সেখানে ফিরে গেলে জেনি ৩ সেই পথ চিনে নিতে পারে। এটি আগের সংস্করণ ‘জেনি ২’–এর তুলনায় প্রযুক্তিগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি বলেই ধরা হচ্ছে। জেনি ৩ সংস্করণে এখন ৭২০পি রেজল্যুশনের থ্রি–ডি গ্রাফিকস তৈরি সম্ভব হচ্ছে। আগের সংস্করণে মিথস্ক্রিয়া মাত্র ২০ সেকেন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নতুন সংস্করণে মিথস্ক্রিয়ার সময়সীমা অনেক দীর্ঘ। ফলে আরও বাস্তবধর্মী অনুভূতি পাওয়া যায়। ব্যবহারকারী চাইলে টেক্সট কমান্ডের মাধ্যমেই পরিবেশে আবহের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। নতুন চরিত্র বা বস্তু যোগ করতে পারেন।
গুগলের ভাষ্য অনুযায়ী, জেনি ৩ ভবিষ্যতে ভার্চ্যুয়াল গেম তৈরির পদ্ধতিকে আমূল পাল্টে দিতে পারে। এতে গেম ডেভেলপারদের ভূমিকা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি প্রযুক্তিটি শিশুদের শিক্ষা ও ভার্চ্যুয়াল থেরাপির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতেও ব্যবহারযোগ্য হতে পারে বলে মনে করছে গুগল। নিরাপত্তা ও সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে জেনি ৩–এর ব্যবহার আপাতত গবেষক ও কনটেন্ট নির্মাতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।
সূত্র: নিউজ১৮