কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তায় চ্যাটজিপিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন সুবিধা

প্রযুক্তি ডেস্ক
চ্যাটজিপিটিরয়টার্স

কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তায় নিজেদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট চ্যাটজিপিটিতে ‘প্যারেন্টাল কন্ট্রোলস’ সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে ওপেনএআই। আগামী এক মাসের মধ্যেই এ সুবিধা চালু  হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সম্প্রতি কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যার ঘটনায় চ্যাটবটের ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের পর এ উদ্যোগ নেওয়া হলো।

ওপেনএআইয়ের তথ্য মতে, প্যারেন্টাল কন্ট্রোলস সুবিধা চালু হলে অভিভাবকেরা নিজেদের চ্যাটজিপিটি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সন্তানের অ্যাকাউন্ট যুক্ত করতে পারবেন। ফলে কিশোর ব্যবহারকারীদের চ্যাটজিপিটি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। প্রয়োজনে বন্ধ করে দেওয়া যাবে মেমোরি ও চ্যাট হিস্ট্রি ফিচার। তীব্র মানসিক চাপ বা সংকটের মুহূর্ত শনাক্ত হলে অভিভাবকের কাছে সতর্কবার্তাও পাঠাবে চ্যাটজিপিটি।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরের আত্মহত্যার ঘটনায় তার পরিবার ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, চ্যাটজিপিটি ওই কিশোরকে আত্মহত্যার উপদেশ দিয়েছিল। এর আগে ফ্লোরিডায় ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরের আত্মহত্যার পর তার মা চ্যাটবট প্ল্যাটফর্ম ক্যারেক্টার ডট এআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। চ্যাটজিপিটির সঙ্গে ব্যবহারকারীদের আবেগঘন সম্পর্ক তৈরি হওয়া নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। এসব সম্পর্ক অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করছে এবং ব্যবহারকারীরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন।

সম্প্রতি ওপেনএআই জানিয়েছে, ছোট পরিসরের কথোপকথনে সুরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরভাবে কাজ করে। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনায় নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের কিছু অংশ অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। আমরা এ দিকটি আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। একই সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিকাশ, মানসিক স্বাস্থ্য ও মানুষের সঙ্গে কম্পিউটারের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরও উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত জুলাইয়ে চ্যাটজিপিটির নিরাপত্তাব্যবস্থার তথ্য জানতে চেয়ে ওপেনএআইকে চিঠি দেন একাধিক মার্কিন সিনেটর। শিশু-কিশোরদের সুরক্ষায় কাজ করা সংগঠন কমনসেন্স মিডিয়া গত এপ্রিলে জানিয়েছিল, ১৮ বছরের নিচে কারও চ্যাটজিপিটির মেটা এআই চ্যাটবট অ্যাপ ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, এতে ‘অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি’ রয়েছে।
সূত্র: সিএনএন

