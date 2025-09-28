এআইনির্ভর গ্রাহকসেবা চালু করেছে বাংলালিংক
এআইনির্ভর গ্রাহকসেবা কার্যক্রম চালু করেছে বাংলালিংক। নতুন এ সুবিধা গ্রাহকসেবায় নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং এটি বাংলালিংকের এআইনির্ভর উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে জানিয়েছে মোবাইল অপারেটর। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলালিংক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এআইনির্ভর গ্রাহকসেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে গ্রাহকদের সমস্যাগুলো দ্রুত শনাক্ত করা হয় এবং কোনো কর্মীর সহায়তা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোগ জানানো যায়। সমস্যা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব না হলে ‘লাইভ এজেন্ট’-এর কাছে সমাধানের জন্য হস্তান্তর করা হয়।
এ বিষয়ে বাংলালিংকের চিফ করপোরেট ও রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান বলেন, ‘আমাদের গ্রাহককেন্দ্রিক পরিকল্পনার আরেকটি পদক্ষেপ হলো এই নতুন এআইচালিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এটি তাৎক্ষণিক সমস্যা নির্ণয় ও অভিযোগ তৈরিতে সক্ষম, ফলে সঠিকভাবে আরও দ্রুত ও অনায়াস সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এই উদ্ভাবন আমাদের গ্রাহককেন্দ্রিক মানসিকতারই প্রতিফলন। এখানে আমরা প্রতিটি ধাপে বুদ্ধিমত্তা সংযোজন করে চলেছি। গ্রাহকের সন্তুষ্টি বাড়াতে এবং অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত করতে আমরা এআইর ব্যবহার আরও বিস্তৃত করব।’
বাংলালিংকের কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স টিম পরিচালিত এই গ্রাহকসেবা কার্যক্রমে গ্রাহকেরা যেকোনো সময় তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি সেবার প্রতিটি ধাপে আরও নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা পাবেন।