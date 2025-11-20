আইফোনে স্যাটেলাইট সেবার পরিধি বাড়াচ্ছে অ্যাপল, যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে

আইফোনে স্যাটেলাইট সেবার পরিধি বাড়াচ্ছে অ্যাপল, যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে
আইফোনে স্যাটেলাইটনির্ভর যোগাযোগ–সুবিধার পরিধি আরও বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে অ্যাপল। জরুরি অবস্থায় বার্তা পাঠানোর সীমিত সুবিধার বাইরে গিয়ে সাধারণ ব্যবহারের বিভিন্ন কাজে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। অ্যাপল বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ব্লুমবার্গের প্রতিবেদক মার্ক গুরম্যান সম্প্রতি পাওয়ার অন নিউজলেটারে এ তথ্য জানিয়েছেন।
মার্ক গুরম্যানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্যাটেলাইট সংযোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট ছাড়াই অ্যাপল ম্যাপস ব্যবহার এবং মেসেজেস অ্যাপ থেকে ছবি পাঠানোর মতো সুবিধা উন্নয়ন করছে অ্যাপল। এসব সুবিধা ব্যবহারের জন্য বাড়তি কোনো খরচ করতে হবে না ব্যবহারকারীদের। তবে উন্নত সুবিধা পেতে অতিরিক্ত খরচ করতে হতে পারে।
বর্তমানে আইওএস এ যে স্যাটেলাইটভিত্তিক ফিচারগুলো সক্রিয় আছে, সেগুলো গ্লোবালস্টারের নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল। নতুন ফিচারগুলো সমর্থন করতে এই নেটওয়ার্কের অবকাঠামো আধুনিকায়নে অ্যাপল আর্থিক সহায়তাও দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, স্যাটেলাইটনির্ভর সুবিধা বাড়ানো অ্যাপলের ভবিষ্যৎ কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে প্রচলিত মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে থাকলেও ব্যবহারকারীরা প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবেন, যা দূরবর্তী অঞ্চলে আইফোনের ব্যবহারযোগ্যতা আরও বাড়াবে।
মার্ক গুরম্যান আরও জানিয়েছেন, ২০২৬ সালে জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ভার্চ্যুয়াল সহকারী সিরি উন্মোচনের পরিকল্পনা রয়েছে অ্যাপলের। তার দাবি, এই সংস্করণের সিরি পরিচালিত হবে গুগলের কাস্টমাইজ করা জেমিনি মডেলের মাধ্যমে।
সূত্র- ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস