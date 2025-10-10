অটোমোবাইল

ইলন মাস্কের মালিকানাধীন টেসলা গাড়ির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু যুক্তরাষ্ট্রে, কেন

প্রযুক্তি ডেস্ক
টেসলা গাড়িটেসলা

ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্বয়ংক্রিয় টেসলা গাড়ির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনএইচটিএসএ)। ফুল সেলফ ড্রাইভিং (এফএসডি) প্রযুক্তি চালু থাকা অবস্থায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের একাধিক ঘটনা ঘটায় প্রায় ২৮ লাখ স্বয়ংক্রিয় টেসলা গাড়ির বিরুদ্ধে এ তদন্ত শুরু করেছে সংস্থাটি। ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অভিযোগ, এফএসডি প্রযুক্তিতে চলা বেশ কিছু টেসলা গাড়ি ট্র্যাফিক সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলা অবস্থায় না থেমে চলাচলের পাশাপাশি বা ভুল পথে প্রবেশ করেছে।

ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীনস্থ অফিস অব ডিফেক্টস ইনভেস্টিগেশন (ওডিআই) জানিয়েছে,এফএসডি প্রযুক্তিনির্ভর টেসলা গাড়ির বিরুদ্ধে ৫৮টি সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় অন্তত ১৪টি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং ২৩ জন আহত হয়েছেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে এফএসডি সক্রিয় থাকা অবস্থায় টেসলা গাড়ি লাল বাতি জ্বলা অবস্থায় থামেনি, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে থামার পর আবার চলে গেছে। কয়েকটি ঘটনায় দেখা গেছে, গাড়িগুলো মোড় নেওয়ার সময় বিপরীত লেনে চলে গেছে, এমনকি দিকনির্দেশক সংকেত উপেক্ষা করে উল্টো রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টাও করেছে।

টেসলার স্বয়ংক্রিয় গাড়ি চালানোর প্রযুক্তি নিয়ে এর আগেও প্রশ্ন উঠেছে। আগে এক প্রতিবেদনে ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছিল, টেসলার চালকসহায়ক–ব্যবস্থা চালকদের মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে, যার কারণে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটছে। আর তাই সংস্থাটি এখন খতিয়ে দেখছে, টেসলা তাদের ফুল সেলফ ড্রাইভিং (এফএসডি) ও অটোপাইলট–সংক্রান্ত দুর্ঘটনার প্রতিবেদন সময়মতো জমা দিচ্ছে কি না। একই সঙ্গে টেসলার বৈদ্যুতিক দরজার হাতল নিয়ে তদন্ত চলছে। কারণ, সেটি আটকে গিয়ে যাত্রীদের গাড়ির ভেতরে আটকা পড়ার অভিযোগে এর মধ্যে কয়েকটি মৃত্যুজনিত মামলা হয়েছে।

নতুন এ তদন্তের মূল লক্ষ্য হলো, লাল বাতি অমান্য করা ও ভুল পথে গাড়ি চালানোর ঘটনাগুলোর তদন্ত করা। পাশাপাশি, রেলক্রসিং–সংক্রান্ত দুর্ঘটনাগুলোর বিষয়েও আলোচনা করা হবে। এনবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশ কিছু ঘটনায় এফএসডি সক্রিয় থাকা টেসলা গাড়ি ট্রেন আসার সময়ও রেলক্রসিংয়ে থামেনি।
প্রসঙ্গত, টেসলা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তাদের রোবোট্যাক্সি সেবা চালুর অনুমোদন পাওয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সান ফ্রান্সিসকো ও অস্টিন শহরে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষকসহ পরীক্ষামূলকভাবে রাইড হেইলিং সেবা পরিচালনা করছে। তবে টেসলার মালিক ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক এলাকায় এ সেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

