মবিলের নতুন ইঞ্জিন অয়েল দেশে

মবিলের নতুন ইঞ্জিন অয়েল দেশে
আমাদের দেশে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশের চেয়ে ভিন্ন। এখানকার রাস্তা, আবহাওয়া ও ট্রাফিকের ধরন গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর বেশ চাপ বাড়িয়ে দেয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি নিয়ে এল পুরোপুরি সিনথেটিক মবিল সুপার অল–ইন–ওয়ান প্রটেকশন জিরোডব্লিউ–১৬ ইঞ্জিন অয়েল, যা একই সঙ্গে আপনার গাড়ির ইঞ্জিনের কার্যকারিতা বাড়াতে, জ্বালানি খরচ কমাতে ও দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম। এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
জ্বালানি–সাশ্রয়, প্রতিটি যাত্রায় সর্বোচ্চ মাইলেজ
জ্বালানির দাম যখন বেড়েই চলেছে, তখন সাশ্রয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। মবিল সুপার অল–ইন–ওয়ান প্রটেকশন জিরোডব্লিউ–১৬ অয়েলের প্রোপ্রাইটারি ফর্মুলেশন ইঞ্জিনের ভিসকস ড্র্যাগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ ইঞ্জিনকে একই কাজ করতে তুলনামূলক কম শক্তি ব্যয় করতে হয়, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে জ্বালানি খরচের ওপর। এটি নিশ্চিত করে আপনার গাড়ির সর্বোচ্চ মাইলেজ, যা বাংলাদেশের বর্তমান পটভূমিতে অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক।
সুরক্ষা
আমাদের দেশে গরমের সময় উচ্চ তাপমাত্রায় ইঞ্জিনের ক্ষয় বাড়ার আশঙ্কা থাকে, আর এখানেই এর হিট অ্যাকটিভেট অ্যান্টি–ওয়্যার মলিকিউল প্রযুক্তি নতুন মাত্রা যোগ করে। এই প্রযুক্তির অয়েল ইঞ্জিনের তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। এটি ইঞ্জিনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে একটি মজবুত সুরক্ষা স্তর তৈরি করে, যা ক্ষয় থেকে আপনার ইঞ্জিনকে রক্ষা করে। শুধু তা–ই নয়, এটি ইঞ্জিনের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশগুলোকে পরিষ্কার রাখে এবং ময়লা জমা হওয়া রোধ করে।
পুরোপুরি সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল
মবিল সুপার অল–ইন–ওয়ান প্রটেকশন জিরোডব্লিউ–১৬ পুরোপুরি একটি সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল। এর অর্থ হলো, এটি সর্বোচ্চ মানের বেজ অয়েল এবং অত্যাধুনিক অ্যাডিটিভের মিশ্রণে তৈরি, যা প্রচলিত মিনারেল অয়েলের তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং উন্নত সুরক্ষা প্রদান করে। পুরোপুরি সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল উচ্চ তাপমাত্রায় খুব ভালো কাজ করে, ঠান্ডায় দ্রুত লুব্রিকেশনের নিশ্চয়তা দেয় এবং ইঞ্জিনের আয়ু বাড়াতে সাহায্য করে।
বাংলাদেশের সড়কের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা
বাংলাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহাওয়া ও যানজটপূর্ণ শহুরে রাস্তা—এসব প্রতিকূল পরিবেশ ও ড্রাইভিং কন্ডিশনের কথা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে মবিল সুপার অল–ইন–ওয়ান প্রটেকশন জিরোডব্লিউ–১৬ বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি একই সঙ্গে আপনার গাড়ির ইঞ্জিনের কার্যকারিতা বাড়াতে, জ্বালানি খরচ কমাতে ও দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম।
গ্যাসোলিন ও হাইব্রিড ইঞ্জিনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি
বর্তমানে আমাদের দেশের রাস্তায় নতুন প্রজন্মের হাইব্রিড ও উন্নত পেট্রল ইঞ্জিনচালিত গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে, যেগুলো সর্বোচ্চ মাইলেজ ও সর্বনিম্ন জ্বালানি খরচ নিশ্চিত করতে ডিজাইন করা হয়েছে, তাদের জন্য মবিল সুপার অল–ইন–ওয়ান প্রটেকশন জিরোডব্লিউ–১৬ হলো সেরা পছন্দ।
প্রয়োগ
মবিল সুপার অল–ইন–ওয়ান প্রটেকশন জিরোডব্লিউ–১৬ পেট্রল ইঞ্জিন, যেমন এসইউভি, এমপিভি ও হাইব্রিড গাড়ির জন্য বিশেষভাবে তৈরি। বিস্তারিত জানা যাবে এই ওয়েবসাইট (https://buymobil.mjlbl.com/) থেকে।