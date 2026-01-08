চালকদের চোখের সুরক্ষায় উবার বাংলাদেশের উদ্যোগ

চালকদের চোখের সুরক্ষায় উবার বাংলাদেশের উদ্যোগ
চালকদের নিরাপত্তা ও সুস্থতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে ‘সি টু বি সেফ’ প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করেছে উবার বাংলাদেশ। পরিবহন পেশাজীবীদের চোখ পরীক্ষা ও চশমা–সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সড়কের নিরাপত্তা উন্নত করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে অ্যাপভিত্তিক পরিবহনসেবা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানটি। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে উবার বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সামাজিক উদ্যোগ ভিশন স্প্রিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে সি টু বি সেফ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভিশন স্প্রিং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে উবার চালকদের জন্য বিনা মূল্যে চোখ পরীক্ষা করার পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে চশমা সরবরাহ করবে। উবার বাংলাদেশের যাত্রা শুরুর ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে চলতি সপ্তাহেই এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
উবারের তথ্যমতে, বাণিজ্যিক যানবাহনের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক চালক বিভিন্ন দৃষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছেন যা সরাসরি দৃষ্টিসীমা, প্রতিক্রিয়া সময় ও নিরাপদ গাড়ি চালনায় প্রভাব ফেলে। নতুন এ উদ্যোগ সড়ক নিরাপত্তায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে কাজ করবে। এ বিষয়ে উবার বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড নাশিদ ফেরদৌস বলেন, ‘সড়কে নিরাপত্তা উবারের মূল লক্ষ্যগুলোর একটি। নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্য সঠিক দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত জরুরি হলেও বিষয়টি অনেক সময় উপেক্ষিত থাকে। ভিশন স্প্রিংয়ের সঙ্গে এই যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা আমাদের চালকদের সুস্থতা ও নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করছি।’
ভিশন স্প্রিং বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিশা মাহজাবীন বলেন, ‘উবার বাংলাদেশের অংশীদার হতে পেরে আমরা আনন্দিত। চালকদের চোখ পরীক্ষা ও চশমা–সুবিধা নিশ্চিত করার এই উদ্যোগ সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে এবং চালকদের আয়ের সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’