ইলন মাস্ককে ১ ট্রিলিয়ন ডলার বেতন দিতে চায় টেসলা, থাকছে শর্ত

ইলন মাস্ককে ১ ট্রিলিয়ন ডলার বেতন দিতে চায় টেসলা, থাকছে শর্ত
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের সামনে খুলে গেছে নতুন এক রেকর্ড গড়ার সুযোগ। স্পেসএক্স, টেসলা ও এক্সএআইয়ের নেতৃত্বে থাকা এই প্রযুক্তি উদ্যোক্তার সম্পদের পরিমাণ এখন প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার। এবার টেসলার পরিচালনা পর্ষদ প্রস্তাব করেছে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে মাস্ক পাবেন ইতিহাসের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক ১ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন = ১০০০ বিলিয়ন) ডলারের বেতন প্যাকেজ।
সাম্প্রতিক এক নথিতে টেসলা জানিয়েছে, এই প্রস্তাব কার্যকর হলে ১২ ধাপে মাস্ককে দেওয়া হবে কোম্পানির মোট ১২ শতাংশ শেয়ার। তবে প্রতিটি ধাপ নির্ভর করবে নির্দিষ্ট আর্থিক ও কার্যক্রমগত লক্ষ্য পূরণের ওপর।
সবচেয়ে বড় শর্ত হলো কোম্পানির বাজারমূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি। আগামী এক দশকে টেসলার বর্তমান বাজারমূল্য ১ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৮ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে তুলতে হবে মাস্ককে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরো বেতন পেতে তাঁকে টানা অন্তত ১০ বছর টেসলার প্রধান নির্বাহী হিসেবে থাকতে হবে। আংশিক অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রেও শর্ত রয়েছে। সাড়ে সাত বছরের কম সময় দায়িত্বে থাকলে কোনো শেয়ার নগদায়ন করা যাবে না। প্রথম ধাপে ১ শতাংশ শেয়ার পেতে হলে টেসলার বাজারমূল্যকে দ্বিগুণ করে দুই ট্রিলিয়ন ডলার করতে হবে।
শুধু বাজারমূল্য বৃদ্ধিই নয়, মাস্ককে পূরণ করতে হবে আরও কিছু উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য। এর মধ্যে রয়েছে দুই কোটি টেসলা গাড়ি বিক্রি, যা কোম্পানির প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট বিক্রির প্রায় তিন গুণ। পাশাপাশি অন্তত ১০ লাখ রোবট ও রোবোট্যাক্সি বিক্রির লক্ষ্যও রয়েছে। এ খাতে টেসলা সম্প্রতি ব্যবসা শুরু করেছে। একই সঙ্গে কোম্পানির ভবিষ্যৎ প্রধান নির্বাহী নির্বাচনের জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন করাও মাস্কের ওপর দায়িত্ব হিসেবে থাকবে।
শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে টেসলার পরিচালনা পর্ষদের চেয়ার রবিন ডেনহলম ও পরিচালক ক্যাথলিন উইলসন থম্পসন লিখেছেন, ‘ইলনকে ধরে রাখা ও তাঁকে প্রণোদনা দেওয়া টেসলার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে পারলেই আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানিতে পরিণত হতে পারব।’
তবে শেয়ার পেলেও মাস্ক সেগুলো কয়েক বছরের মধ্যে বিক্রি করতে পারবেন না। তিনি কেবল শেয়ারহোল্ডার সভায় ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। প্রস্তাবটি শেয়ারহোল্ডাররা অনুমোদন করলে মাস্ক হবেন বিশ্বের প্রথম প্রধান নির্বাহী, যিনি ট্রিলিয়ন ডলারের বেতন প্যাকেজ পাবেন। তবে এত বিপুল অঙ্ক নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের একাংশের অভিযোগ, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মাস্ক প্রত্যাশিত নেতৃত্ব দিতে পারেননি। শুধু তা–ই নয়, তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ও নানা কর্মকাণ্ডে টেসলার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, টেসলার শেয়ারদরের পতনের পেছনে আংশিকভাবে মাস্কের বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভাব ফেলেছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য গাড়ি নির্মাতা ও চীনের বিওয়াইডির মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখেও পড়ছে কোম্পানিটি।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস