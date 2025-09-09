১৫ লাখ গাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে ফোর্ড, কেন

১৫ লাখ গাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে ফোর্ড, কেন
যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ফোর্ড মোটর কোম্পানি তাদের প্রায় ১৫ লাখ গাড়ি বাজার থেকে সরিয়ে নিচ্ছে বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই তথ্য জানিয়েছে। গাড়ির পেছনের দৃশ্য দেখানোর ক্যামেরায় একটি ত্রুটি ধরা পড়েছে বলেই গাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে ফোর্ড। ত্রুটির কারণে ক্যামেরা থেকে পাওয়া ছবিতে বিকৃতি বা সম্পূর্ণ কালো দেখাচ্ছে।
ফোর্ডের সরিয়ে নেওয়া গাড়ির তালিকায় ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে তৈরি কিছু নির্দিষ্ট মডেলের গাড়ি রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মডেল হচ্ছে লিংকন এমকেসি, লিংকন নেভিগেটর, মাসটাং, এফ-২৫০, এফ-৩৫০, এফ-৪৫০, এফ-৫৫০, এক্সপিডিশনসহ বিভিন্ন মডেল।
ফোর্ডের পাশাপাশি কানাডীয় মোটর গাড়ি যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ম্যাগনা ইন্টারন্যাশনালও তাদের উৎপাদিত আড়াই লাখের বেশি রিয়ার-ভিউ ক্যামেরা বাজার থেকে তুলে নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এই সব ক্যামেরা ফোর্ড ও স্টেলান্টিস কোম্পানির কিছু গাড়িতে লাগানো হয়েছিল। ক্যামেরা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটির তৈরি পণ্যেই সমস্যা ছিল বলে ফোর্ডসহ অন্য সব কোম্পানি গাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে। গাড়ির রিয়ার-ভিউ ক্যামেরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য। এই ক্যামেরা চালককে গাড়ি পেছন দিকে নেওয়ার সময় পেছনে থাকা কোনো বাধা, পথচারী বা অন্য গাড়ি দেখতে সাহায্য করে। ক্যামেরার ত্রুটির কারণে ছবি সঠিকভাবে দেখতে না পারলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই কারণে ফোর্ড গাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে।
সূত্র: রয়টার্স