বিজয় সরণিতে সুজুকির ফ্ল্যাগশিপ শাখা চালু
রাজধানীর বিজয় সরণিতে সুজুকির নতুন ফ্ল্যাগশিপ শাখা বা আউটলেট চালু করেছে র্যানকন মোটরবাইকস লিমিটেড। আজ রোববার চালু হওয়া সুজুকি মোটরবাইকস নামের আউটলেটটিতে সুজুকির তৈরি সর্বশেষ মডেলের প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল কেনা যাবে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে র্যানকন মোটরবাইকস লিমিটেড।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নতুন আউটলেটটি সুজুকি বাংলাদেশের দেশব্যাপী শক্তিশালী রিটেইল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অংশ। এর মাধ্যমে সুজুকির উন্নত গ্রাহকসেবা পাওয়ার পাশাপাশি বিশ্বমানের মোটরসাইকেল এক ছাদের নিচে কেনা যাবে।
ফ্ল্যাগশিপ আউটলেটটিতে সুজুকির জনপ্রিয় মোটরসাইকেল মডেলগুলোর পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তিনির্ভর মোটরসাইকেলও প্রদর্শন করা হবে। শুধু তা–ই নয়, রাইডিং গিয়ার, ব্র্যান্ডেড অ্যাপারেল এবং প্রিমিয়াম হেলমেট কেনা যাবে, ফলে মোটরসাইকেলপ্রেমীরা সহজেই নিজেদের লাইফস্টাইল উন্নত করতে পারবেন।