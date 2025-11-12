বাজারে এসেছে টয়োটার প্রথম বৈদ্যুতিক পিকআপ
সারা বিশ্বেই অটোমোবাইল শিল্পে বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদন নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে। রিভিয়ান আর১টি, ফোর্ড এফ-১৫০ লাইটনিং আর টেসলা সাইবারট্রাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাপানি গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টয়োটা প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক পিকআপ ট্রাক তৈরি করেছে। বিশ্বজুড়ে গাড়িশিল্পে স্থায়িত্বের জন্য পরিচিত টয়োটা হাইলাক্স এবার বৈদ্যুতিক যুগে প্রবেশ করল। পূর্ববর্তী মডেল চালু হওয়ার ১০ বছর পর, নতুন নবম প্রজন্মের হাইলাক্স থাইল্যান্ডে আত্মপ্রকাশ করে। টয়োটা ডিজেল ও হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল পাওয়ারট্রেনের পাশাপাশি নতুন বৈদ্যুতিক গাড়ি হিসেবে এই ট্রাকের ওপর জোর দিয়েছে।
নতুন টয়োটা হাইলাক্স সিঙ্গেল ও ডবল কেবিন উভয় ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজারে শুধু ডাবল কেবিন সংস্করণ মিলবে। এতে একটি একক অল-ইলেকট্রিক সেটআপ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অ্যাক্সেলের জন্য একটি করে মোট দুটি বৈদ্যুতিক মোটর ও একটি ৫৯.২ কিলোওয়াট-ঘণ্টার ব্যাটারি প্যাক নিয়ে চলবে পিকআপটি। এতে সর্বোচ্চ শক্তি পাওয়া যাবে ১৯৩ হর্সপাওয়ার। সামনের মোটরটি ১৫১ পাউন্ড-ফুট টর্ক সরবরাহ করে, যখন পিছনের ড্রাইভ ইউনিটটি আরও ১৯৮ পাউন্ড-ফুট টর্কের জন্য দায়ী। টয়োটা হিলাক্স ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকলের সর্বোচ্চ পেলোড ক্ষমতা হলো ১৫৭৬ পাউন্ড বা ৭১৫ কিলোগ্রাম। আর টোয়িং ক্ষমতা ৩৫২৭ পাউন্ড।
নতুন পিকআপ গাড়িটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর ড্রাইভিং রেঞ্জ। টয়োটা বলছে, নতুন হাইলাক্স বিইভি ডব্লিউএলটিপি চক্রের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ চার্জে প্রায় ১৫০ মাইল বা ২৪০ কিলোমিটার যেতে সক্ষম। আধুনিক ইভি মান অনুসারে এই রেঞ্জ খুব বেশি নয়। যারা মূলত খামার বা কাজের স্থানে স্বল্প দূরত্বে তাদের ট্রাক ব্যবহার করেন, তাদের জন্য এই দূরত্ব যথেষ্ট।
পিকআপে ব্যাটারি নিচে ও ল্যাডার চ্যাসিস ফ্রেম রেলের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। গাড়ির মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র নিম্ন রাখার জন্য এমন করা হয়েছে। পিকআপটি একটি ডিসি ফাস্ট চার্জার থেকে সর্বোচ্চ ১৫০ কিলোওয়াট ইনপুট নিতে পারে। স্টাইলিংয়ের দিক থেকে নবম-প্রজন্মের টয়োটা হিলাক্স আগের তুলনায় বেশ আধুনিক বলা যায়। হিলাক্সে প্রথমবারের মতো বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিংও যুক্ত করা হয়েছে। ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম ওভার দ্য এয়ার (ওটিএ) আপডেট সমর্থন করে।
সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক সংস্করণ ছাড়াও টয়োটা বাজারভেদে ৪২-ভোল্টের মাইল্ড-হাইব্রিড প্রযুক্তি সহ ২.৮ লিটার টার্বোডিজেল ইঞ্জিন আর নন-ইলেকট্রিফাইড ২.৮-লিটার ডিজেল ও ২.৭-লিটার গ্যাসোলিন ইঞ্জিনেও নতুন হিলাক্স বাজারে আনবে। এ ছাড়া ২০২৮ সাল থেকে একটি হাইড্রোজেন ফুয়েল-সেল সংস্করণও যুক্ত হবে। নতুন টয়োটা হাইলাক্স ইউরোপে আগামী ডিসেম্বরে বিক্রি শুরু হবে।
সূত্র: ইনসাইড ইভি