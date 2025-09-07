অটোমোবাইল

মেম্বারশিপ চালু করল উবার, যে সুবিধা পাবেন যাত্রীরা

প্রযুক্তি ডেস্ক
উবারের মেম্বারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন সুবিধা পাবেন যাত্রীরাফাইল ছবি: রয়টার্স

যাত্রীদের জন্য মেম্বারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে অ্যাপভিত্তিক পরিবহনসেবা উবার। ‘উবার ওয়ান’ নামের এই মেম্বারশিপ প্রোগ্রাম নিবন্ধিত যাত্রীরা বিশেষ ছাড়ে উবারের বাহনে যাতায়াত করতে পারবেন। এ ছাড়া বেশি রেটিং পাওয়া চালকদের বাহন অগ্রাধিকারভাবে ব্যবহারের পাশাপাশি বেশ কিছু সুবিধাও পাওয়া যাবে। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে উবার বাংলাদেশ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতি মাসে ১৭০ টাকার বিনিময়ে উবার ওয়ানের সদস্য হওয়া যাবে। উবার ওয়ানের সদস্যরা প্রতিটি রাইডে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পর্যন্ত ‘উবার ওয়ান ক্রেডিট’ পাবেন, যা নিয়মিত ভ্রমণে ভাড়া সাশ্রয় করবে। উবার ওয়ান মেম্বারশিপ–সুবিধা উবার এক্স, এক্স প্রায়োরিটি, প্রিমিয়াম, এক্সএল, রিজার্ভ, সিএনজি, মোটরসাইকেলসহ সব ধরনের বাহনে পাওয়া যাবে।

আরও পড়ুন

উবারে আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য ভাড়া কি আলাদা দেখায়

উবার বাংলাদেশের প্রধান নাশিদ ফেরদৌস কামাল জানিয়েছেন, ‘উবার ওয়ান একটি ভিন্নধর্মী মেম্বারশিপ অভিজ্ঞতা, যা প্রতিদিনের ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী করবে। সুবিধা, সাশ্রয় ও বিশেষ সুবিধা একত্র করে ব্যবহারকারীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আরও আনন্দদায়ক করেছি আমরা।’

উবার অ্যাপের সর্বশেষ সংস্করণ ব্যবহারকারীরা মেম্বারশিপ প্রোগ্রামে নিবন্ধন করার সুযোগ পাবেন। এ জন্য প্রথমে উবার অ্যাপের ‘অ্যাকাউন্ট’ থেকে ‘উবার ওয়ান’ নির্বাচন করতে হবে। এরপর শর্তাবলি মেনে ‘জয়েন নাও’ অপশনে ক্লিক করতে হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অটোমোবাইল থেকে আরও পড়ুন