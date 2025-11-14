২১৬ টাকায় ১০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার হাইব্রিড গাড়ি আনল ওমোদা

২১৬ টাকায় ১০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার হাইব্রিড গাড়ি আনল ওমোদা
জ্বালানি ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত প্লাগ-ইন হাইব্রিড সংক্ষেপে পিএইচইভি গাড়িগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গাড়িগুলো একসঙ্গে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং শুধু বৈদ্যুতিক শক্তিতেও চলতে সক্ষম। দেশের বাজারে চীনের অটোমোবাইল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওমোদা এই শ্রেণিতে নতুন একটি মডেলের গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাড়িটির মডেল ওমোদা ৯ পিএইচইভি। গাড়িটি পূর্ণ এক ট্যাংক জ্বালানিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ২০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সক্ষম।
গত মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ওমোদা ও জাইকোর প্রদর্শনী কেন্দ্রে গাড়িটি বিক্রির জন্য অবমুক্ত করা হয়। দেশের বাজারে ওমোদার একমাত্র পরিবেশক এশিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনস লিমিটেড। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেওয়ান সাজেদুর রহমান, পরিচালক দেওয়ান সাইদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক সাদিকুল মোশতাকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে দেওয়ান সাজেদুর রহমান বলেন, নান্দনিক সৌন্দর্য, আধুনিক গঠনশৈলী এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি এই প্রিমিয়াম প্লাগ-ইন হাইব্রিড এসইউভি গাড়ির উন্মোচন দেশের গাড়ির বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নতুন এই মডেল বাজারে আনার মাধ্যমে টেকসই ও আধুনিক যাতায়াতব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আরও একবার দৃঢ়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ওমোদা-৯ প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়িটিতে অল-হুইল ড্রাইভ (এডব্লিউডি) প্রযুক্তির ১ দশমিক ৫ লিটার টার্বো চার্জড পেট্রোল হাইব্রিড ইঞ্জিন রয়েছে, যা দ্বৈতভাবে ৪৪০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি বা ৫৯০ অর্শ্বশক্তি(বিএইচপি) এবং সর্বোচ্চ ৯১৫ নিউটন মিটার টর্ক উৎপন্ন করতে সক্ষম। ওমোদা ৯-এ ৩৪ দশমিক ৫ কিলোওয়াটের ব্যাটারি এবং আট গতির গিয়ার বক্স ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রয়েছে নিঃশব্দে চালানোর প্রযুক্তি, যা স্মার্ট এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হয়। শূন্য থেকে ১০০ কিলোমিটার গতি তুলতে গাড়িটির সময় লাগে মাত্র ৪ দশমিক ৯ সেকেন্ড। কোনো প্রকার জ্বালানি খরচ না করে বৈদ্যুতিক শক্তিতে গাড়িটি সর্বোচ্চ ১৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সক্ষম।
ওমোদা-৯ পিএইচইভিতে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অটো হাইব্রিড মোডে গাড়ি চালানোর সুযোগ থাকছে। এ ছাড়া রয়েছে বৈদ্যুতিক ও স্পোর্টস মোড। প্রতি ১০০ কিলোমিটার পথ চলতে অন্যান্য স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকেলের (এসইউভি) যেখানে খরচ হয় ১ হাজার ১৪৮ টাকা, সেখানে ওমোদা-৯-এ খরচ হয় মাত্র ২১৬ টাকা—এমনটা অনুষ্ঠানে জানানো হয়। মাত্র ১ দশমিক ৮ লিটার জ্বালানি খরচ করে গাড়িটি দ্বৈতভাবে ১০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। গাড়িটির জ্বালানি ধারণক্ষমতা ৭০ লিটার। গাড়িটির হোম চার্জারের মাধ্যমে বাসায় বা অফিসে শূন্য থেকে ৮০ শতাংশ চার্জ করতে সময় লাগবে ৫-৬ ঘণ্টা। অনলাইনে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখার জন্য রয়েছে মুঠোফোন অ্যাপ।
অনুষ্ঠানে আরও জানানো হয়, ওমোদা-৯–এ ১৪টি সনি স্পিকার, ১২ দশমিক ৩ ইঞ্চি লিকুইড এইচডি ক্রিস্টাল ডিসপ্লে, ৫৪০ ডিগ্রি হাই ডেফিনেশন ক্যামেরা, অ্যাডভান্সড ডিজিটাল ক্লাস্টার এবং ক্লাইমেট ফিচার রয়েছে। এ ছাড়া নাপা নামের চামড়ায় মোড়ানো উষ্ণ ও শীতল সুবিধাসংবলিত আসন, প্যানোরামিক সানরুফ, টি-বক্স টেলিমেটিকস সিস্টেম, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ, তারবিহীন অ্যান্ড্রয়েড অটো এবং অ্যাপল কার প্লে, ওয়াইফাই হটস্পট, অনলাইন নেভিগেশন ব্যবস্থাসহ পাওয়ারফুল অ্যাডজাস্টেবল সিট রয়েছে।
গাড়িটি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কার্বন নিঃসরণ কমাতে সক্ষম। নিরাপত্তার জন্য গাড়িটি এনক্যাপ সনদপ্রাপ্ত। এতে ড্রাইভার মনিটর সিস্টেম, স্মার্ট পার্কিং ও লেন কিপ অ্যাসিস্ট, ব্লাইন্ড স্পট ডিটেকশন, ফরওয়ার্ড কলিশন ওয়ার্নিং এবং অ্যাডাপটিভ ক্রুজ কন্ট্রোল রয়েছ। গাড়িটির ওজন ১ হাজার ৮৭৬ কেজি।
চারটি রঙে ওমোদা-৯ দেশের বাজারে পাওয়া যাবে। গাড়িটির মূল্য ৬৯ লাখ টাকা। এতে ৮ বছর বা ১ লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয়োত্তর সেবা মিলবে।