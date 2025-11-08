বাজারে এল ডিপলের নতুন হাইব্রিড গাড়ি

বাজারে এল ডিপলের নতুন হাইব্রিড গাড়ি
দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা বেশ বাড়ছে। সেই চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি ডিপল এস-০৫ বিক্রি শুরু হয়েছে। চীনের গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডিপলের পরিবেশক ডিএইচএস অটোস বাংলাদেশের বাজারে নতুন মডেলটি বিক্রি শুরু করেছে। ফিউচারিস্টিক ডিজাইন, প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়র ও স্মার্ট ফিচারস যুক্ত গাড়িটি বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) বাজারকে গুরুত্ব দিয়ে আনা হচ্ছে। আজ শনিবার ডিপল বাংলাদেশের শোরুমে গাড়িটি সবার সামনে উন্মুক্ত করা হয়।
ডিপল বাংলাদেশ জানিয়েছে, এই গাড়িতে পিএইচইভি (৪ সিলিন্ডার, ১৬ ভাল্ভ ভিভিটি) ইঞ্জিন যুক্ত আছে। ইলেকট্রিক মোটর সর্বোচ্চ ১৬০-২১৮ এইচপি পাওয়ার ও ৩২০ এন-এম টর্ক উৎপন্ন করতে সক্ষম। এতে ২৭.২৮ কেডব্লিউএইচ ব্যাটারি রয়েছে। ফুল চার্জ ও ফুল ট্যাংকে গাড়িটি ১ হাজার ২৩৪ কিলোমিটার চলার ক্ষমতা রাখে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিপল অটোমোবাইল টেকনোলজির নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান চাঙ্গানের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট (নকশা) গুয়ান জিন ও বিক্রয় নির্বাহী ডু কাইজিয়ান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডিএইচএস অটোসের বিভাগীয় পরিচালক শোয়েব আহমেদ, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা শিহাব আহমেদ ও প্রধান বিক্রয় কর্মকর্তা আলফাত হোসেন খান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডু কাইজিয়ান বলেন, ডিপল এস-০৫ মডেলে ইন্টেলিজেন্ট নয়েজ-ফ্রি কেবিনে বিভিন্ন স্মার্ট প্রযুক্তি যুক্ত আছে। এ ছাড়া অ্যাডভান্সড ড্রাইভার-অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম (এডিএএস), রিমোট স্ট্রেইট ইন অ্যান্ড আউট, ৫৪০ডিগ্রি ক্যামেরা ভিউসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি রয়েছে। বিভিন্ন ফিচারের মাধ্যমে চালক ও যাত্রীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
ব্যবহারকারীদের স্বাচ্ছন্দ্যকে গুরুত্ব দিয়ে গাড়ির ইন্টেরিয়রে সিন্থেটিক চামড়ার সিট কভার, মাল্টিফাংশন স্টিয়ারিং হুইল, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার গ্র্যাভিটি সিট ছাড়াও ১৫ দশমিক ৪ ইঞ্চি টাচস্ক্রিন সানফ্লাওয়ার ডিসপ্লে, ১৪-স্পিকার সাউন্ড সিস্টেম, রেয়ার এসি ভেন্ট ইত্যাদি ফিচারস যুক্ত আছে।
ডিপল এস-০৫ মডেলে ইলেকট্রিক সানশেডের সঙ্গে প্যানারমিক গ্লাসরুফ আছে। নতুন এই মডেলের গাড়ি মুনলাইট হোয়াইট, ডিপ স্পেস ব্ল্যাক, অ্যান্ড্রোমেডা ব্লু, মারকিউরি সিলভার ও গ্যানিমিড গ্রে রঙে বাজারে পাওয়া যাবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের ক্রেতারা ডিপল এস-০৫ সরাসরি শোরুমে দেখার সুযোগ পাচেছ। শিহাব আহমেদ জানান, ডিএইচএস অটোস ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী ২২টি স্থানে ইভি চার্জিং নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে ক্রেতাদের জন্য।
গাড়ি কেনার সময় হোম চার্জার ইনস্টলেশন সুবিধা বিনা মূল্যে পাবেন ক্রেতারা। গাড়ি কিনলে ৫ বছরের ওয়ারেন্টি ও তিন বছরের সার্ভিসিং সুবিধা রয়েছে। গাড়ির ইভি মোটর ও ব্যাটারিতে ৮ বছরের ওয়ারেন্টি আছে। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া ৫২ লাখ টাকায় ক্রেতারা ডিপল এস-০৫ গাড়ি কিনতে পারবেন।