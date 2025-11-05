অটোমোবাইল

ইলন মাস্কের ঘোষণা

শিগগিরই দেখা যাবে টেসলার উড়ন্ত গাড়ির ডেমো

আহসান হাবীব
এ বছর টেসলার উড়ন্ত গাড়ি দেখা যাবেছবি: রয়টার্স

প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক আবারও তাঁর স্বভাবসুলভ নাটকীয়তায় বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় পডকাস্ট দ্য জো রোগান এক্সপেরিয়েন্সের সাম্প্রতিক পর্বে অংশ নিয়েছেন টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক। সেখানে বছরের শেষ নাগাদ টেসলার উড়ন্ত গাড়ির প্রোটোটাইপ প্রদর্শন করার কথা বলেছেন।

অবশ্য ইলন মাস্কের কাছে উড়ন্ত গাড়ির ধারণা নতুন নয়। অন্তত এক দশক আগে থেকে মাস্ক এমন পরিকল্পনার কথা বলছেন। মঙ্গল গ্রহে বসতি গড়া কিংবা হাইপারলুপ ট্রেন চালুর মতো তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প উড়ন্ত গাড়ি। এই গাড়ির প্রতিশ্রুতি বরাবরের মতো ‘শিগগিরই’ আর ‘একদিন না একদিন’ আসবেই মনে হচ্ছে। পডকাস্টে আলোচনার সূত্রপাত হয় টেসলার দ্বিতীয় প্রজন্মের রোডস্টার গাড়ি নিয়ে। ২০০৮ থেকে ২০১২ সালে তৈরি প্রথম রোডস্টারের পর নতুন সংস্করণ ২০২০ সালে বাজারে আসার কথা ছিল। অন্য সব ঘোষণার মতোই সেই গাড়ি আসি আসি করে ‘আগামী বছর’ আসবে বলছেন ইলন মাস্ক। জো রোগানের প্রশ্নের উত্তরে ইলন মাস্ক বলেন, ‘প্রোটোটাইপ প্রদর্শনের জন্য আমরা প্রায় প্রস্তুত। এই প্রদর্শনী হবে এমন কিছু, যা মানুষ কোনোভাবেই ভুলবে না।’ উপস্থাপক রোগান আরও জানতে চান, কীভাবে তা অবিস্মরণীয় হবে। মাস্ক সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে জানান, ‘ভালো হোক বা খারাপ। এটি স্মরণীয় হবেই।’

আলাপের কিছুক্ষণ পরই মাস্ক নতুন ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, ‘আমার বন্ধু পিটার থিয়েল একবার বলেছিল, ভবিষ্যতে আমাদের উড়ন্ত গাড়ি থাকার কথা ছিল। অথচ তা এখনো নেই।’ রোগান তখন জানতে চান, ‘নতুন রোডস্টারে কি ভাঁজ করা ডানা থাকবে?’ মাস্ক সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, ‘উন্মোচনের আগে তো উন্মোচন করা যায় না। এটি হবে টেসলার ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় পণ্য উন্মোচন।’ ইলন আশা প্রকাশ করেন, বছরের শেষ নাগাদ তা প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।

মাস্ক অতীতেও নানা প্রযুক্তি প্রদর্শনের ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও বেশির ভাগ প্রযুক্তি বাজারে পৌঁছাতে অনেক বছর লেগে গেছে। ইলন মাস্কের হাইপারলুপ প্রকল্প তেমনই এক প্রযুক্তি, যেখানে শহরের মধ্যে ঘণ্টায় ৭০০ মাইল গতিতে চলার মতো ট্রেনের কথা বলা হয়েছিল। বাস্তবে তা এখনো সীমিত একটি টানেলেই সীমাবদ্ধ। টানেলে এখন চালকসহ টেসলা গাড়ি ধীরগতিতে যাতায়াত করে। সেই বাস্তবতায় উড়ন্ত রোডস্টারের প্রোটোটাইপ দেখা গেলেও তা বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আসবে, এমন নিশ্চয়তা এখনো নেই। টেসলার স্বয়ংক্রিয় সাইবারক্যাব প্রকল্প বা ঘোষিত রোবোট্যাক্সি দুটিই এখনো বাস্তবে কারখানায় উৎপাদনের পর্যায়ে যায়নি।

ইলন মাস্ক পডকাস্টে আরও বলেন, ‘প্রথমে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে, তা সত্যিই কাজ করে কি না। এই গাড়িতে এমন প্রযুক্তি আছে, যা একেবারেই পাগলাটে ও অবিশ্বাস্য।’ জো রোগান জানতে চান, এটি কি আগের ঘোষণার চেয়ে ভিন্ন কিছু? মাস্ক জবাব দেন, ‘একেবারেই ভিন্ন। এটি এমন প্রযুক্তি, যা হয়তো গাড়িও নয়। দেখতে গাড়ির মতো, কিন্তু জেমস বন্ডের সব গাড়ি একত্র করলেও এমন কিছু পাওয়া যাবে না।’ মাস্কের এই মন্তব্যের পর অনেকে ধারণা করছেন, টেসলার নতুন প্রকল্পটি হতে পারে একটি ভিটল। অর্থাৎ উল্লম্বভাবে উড়তে ও নামতে সক্ষম, এমন যানকে অনেকেই ‘উড়ন্ত গাড়ি’ বলেন। যদিও এ ধরনের যান রাস্তায় চলে না। ছোট হেলিকপ্টারের মতো আকাশে ওঠানামা করতে পারে। জো রোগান বলেন, ‘আপনি খুব সীমিত তথ্য দিচ্ছেন।’ উত্তরে ইলন মাস্ক জানান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে রোগানকে প্রোটোটাইপটি দেখাতে চান। তবে তা রোগান আদৌ দেখতে পাবেন কি না, তা এখনো অনিশ্চিত।

উড়ন্ত গাড়ির ধারণা নতুন নয়। ১৯৫০-এর দশক থেকেই নানা প্রতিষ্ঠান এমন যান তৈরির চেষ্টা করেছে। জটিল প্রযুক্তি, নিরাপত্তার ঝুঁকি ও কঠোর বিমান উড্ডয়নের নিয়মের কারণে কোনো প্রকল্পই মূলধারায় পৌঁছাতে পারেনি। যদি ইলন মাস্কের নতুন রোডস্টার সত্যিই উড়তে পারে, তবে তা চালাতে প্রশিক্ষিত পাইলট প্রয়োজন হবে। আর যদি প্রযুক্তিটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হয়, তবে তার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ও আইনগত কাঠামো তৈরিতেও সময় লাগবে।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

