পিকআপ ট্রাকের পেছনের মেঝে কেন খাঁজকাটা থাকে

পিকআপ ট্রাকের খাঁজকাটা মেঝে

সাধারণ একটি প্রশ্ন হচ্ছে, পিকআপ ট্রাকের পেছনের কাঠামোর বেড বা মেঝেতে কেন খাঁজকাটা নকশা থাকে। যাঁরা নিয়মিত ট্রাক ব্যবহার করেন বা রাস্তায় চলতে–ফিরতে ট্রাক দেখেন, তাঁরা খেয়াল করেছেন যে ট্রাকের পেছনের মেঝের ধাতব পাতটি একদম সমতল না হয়ে ঢেউখেলানো বা খাঁজকাটা হয়। অনেকে মনে করতে পারেন এটি হয়তো কেবল ট্রাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য করা হয়। তবে অটোমোবাইল বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সাদাসিধে খাঁজকাটার পেছনে রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক কারণ।

পিকআপ ট্রাক শত বছরেরও বেশি সময় ধরে পণ্য পরিবহনের কাজ করলেও এই খাঁজকাটা বা করুগেশন নামের নকশাটি ১৯৫০–এর দশকের আগে জনপ্রিয় ছিল না। এর আগে ট্রাকের মেঝে ছিল একদম সমতল। সেই সমতল মেঝে মজবুত করার জন্য অত্যন্ত পুরু ও ভারী ধাতব পাত ব্যবহার করতে হতো। এতে তখন ট্রাকের ওজন অনেক বেড়ে যেত। ১৯৫০–এর দশকে ফোর্ড ও শেভরোলেটের মতো প্রতিষ্ঠান নিজেদের পিকআপ ট্রাকের পেছনের মেঝেতে প্রথম এই খাঁজকাটা নকশা প্রবর্তন করে। এই নকশার ফলে পিকআপ ট্রাকের স্থায়িত্ব ও ওজন বহনের ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়।

অটোমোবাইল বিশেষজ্ঞ পল নোল ও মেকানিক ক্রিস পাইলের মতে, এই খাঁজ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কাঠামোগত শক্তি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। একটি সাধারণ সমতল ধাতব পাতকে আপনি যদি একটু চাপ দেন, তবে সেটি সহজেই বেঁকে যাবে। সেই একই ধাতব পাতে যদি ঢেউখেলানো ভাঁজ তৈরি করা হয়, তবে এর শক্তি অনেক বেড়ে যায়। এটি অনেকটা একটি কাগজকে সমান্তরালে পরপর ভাঁজ করার মতো। ভাঁজ করার ফলে কাগজটি যেমন অনেক বেশি ওজন সইতে পারে, ট্রাকের মেঝের ক্ষেত্রেও এই নীতি কাজ করে। এই খাঁজ মূলত বিল্ট-ইন বিম হিসেবে কাজ করে মেঝেকে শক্ত রাখে। আবার ট্রাকে যখন ভারী পাথর, ইট বা বালু তোলা হয়, তখন মেঝের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। সমতল মেঝে হলে পণ্য রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বড় টোল বা গর্ত তৈরি হতে পারত। কিন্তু খাঁজকাটা নকশা সেই পণ্যের ওজন এবং আঘাতকে পুরো মেঝের ওপর সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। এতে মেঝের স্থায়িত্ব বাড়ে এবং সহজে বিকৃত হয় না।

পিকআপ ট্রাকের মেঝেতে পানি জমে থাকা মানেই জং ধরার আমন্ত্রণ জানানো। খাঁজকাটা নকশার কারণে বৃষ্টির পানি বা ধোয়ার পানি এই খাঁজগুলোর মধ্য দিয়ে ড্রেনেজ সিস্টেমের মতো প্রবাহিত হয়ে পেছনের গেট দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। এতে মেঝেতে পানি জমে থাকে না এবং জং ধরার ঝুঁকি কমে। এ ছাড়া বৃষ্টির সময় কোনো মালপত্র বহন করলে খাঁজগুলো পণ্যকে মেঝের কিছুটা ওপরে রাখে, ফলে নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে পারে। তখন পণ্যটি ভিজে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। মেঝে খাঁজকাটা হওয়ার কারণে মেঝের সঙ্গে পণ্যের স্পর্শতলের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে পণ্য সহজে ভেতরে ঢোকানো বা বের করা যায়।  

