ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন বন্ধের পরিধি বাড়াচ্ছে মেটা

আহসান হাবীব
বিজ্ঞাপন ছাড়া ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারের সুযোগ বাড়াচ্ছে মেটাপেক্সেলস

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারের সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এতে বিরক্ত হন অনেকেই। এ সমস্যা সমাধানে ২০২৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোর ব্যবহারকারীদের জন্য অর্থের বিনিময়ে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন বন্ধের সুযোগ চালু করেছিল মেটা। তবে ব্যবহারকারীদের প্রকৃত বিকল্প না দেওয়া এবং প্রতিযোগিতাবিরোধী আইন ভঙ্গের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিকে গুনতে হয় ২০ কোটি ইউরো (২৩২ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা। আর তাই দীর্ঘদিন এ সুবিধার পরিধি বৃদ্ধি করেনি গুগল। এবার যুক্তরাজ্যে বসবাসকারীদের জন্য বিজ্ঞাপন ছাড়া ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারের সুযোগ চালু করতে যাচ্ছে মেটা।

মেটা জানিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তরাজ্যে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের পেইড সংস্করণ চালু করা হবে। নির্দিষ্ট মাসিক ফি পরিশোধ করে ব্যবহারকারীরা চাইলে প্ল্যাটফর্ম দুটির বিজ্ঞাপনবিহীন অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন। যুক্তরাজ্যে ওয়েব সংস্করণে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম বিজ্ঞাপন ছাড়া ব্যবহার করতে মাসে ২.৯৯ পাউন্ড (প্রায় ৪ ডলার) খরচ হবে। আর আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ সংস্করণে খরচ হবে মাসে ৩.৯৯ পাউন্ড।

ব্লুমবার্গকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মেটা জানিয়েছে, এই উদ্যোগ যুক্তরাজ্যকে ইইউ থেকে আলাদা করেছে। ইইউ নিয়ন্ত্রকেরা আইনের সীমা ছাড়িয়ে ব্যবহারকারীদের কম পার্সোনালাইজড বিজ্ঞাপন দেখাতে বাধ্য করতে চাইছে, যা ব্যবহারকারী ও ব্যবসা—উভয়ের জন্যই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা তৈরি করছে। তবে যুক্তরাজ্যের আইনের সঙ্গে আমাদের নতুন মডেল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নতুন এ সুবিধা চালুর পর ১৮ বছরের বেশি বয়সী ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের নতুন সাবস্ক্রিপশন মডেলের বিষয়ে বার্তা পাঠাবে মেটা। তবে ব্যবহারকারীরা চাইলে বর্তমানের মতোই বিনা মূল্যে বিজ্ঞাপনসহ ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করতে পারবেন।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

