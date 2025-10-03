বিল গেটসের লাজুক আচরণ যেভাবে দূর করেন মেয়ে ফোবি গেটস
মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস নিজেকে লাজুক ও সামাজিক পরিবেশে কম মানানসই বলে মনে করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতেও নিজের এই লাজুক ও অসামাজিক আচরণের বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। তবে আগে তিনি আরও বেশি লাজুক ও অসামাজিক ছিলেন। তাঁর এই আচরণ পরিবর্তনে সাহায্য করেছে তার ছোট মেয়ে ফোবি গেটস। মেয়ের অবিরাম চেষ্টাতেই তার লাজুক অভ্যাস কিছুটা দূর হয়েছে বলে মনে করেন বিল গেটস।
বিল গেটসের লাজুকতার বিষয়ে সম্প্রতি কল হার ড্যাডি নামের একটি পডকাস্টে কথা বলেছেন ফোবি গেটস। তিনি জানান, বিল গেটস খুব বেশি লোকজনের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করেন না। আর তাই ছোটবেলা থেকে ফোবি নিজেই বাবার লাজুক ভাব কমানোর চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে পডকাস্টের সঞ্চালক অ্যালেক্স কুপারকে ফোবি বলেন, ‘আমি বলতাম, না, যদি আমরা কোথাও যাই তাহলে আমরা সবার সঙ্গে মিশব। আমাদের এ নিয়ে কাজ করতে হবে। সামাজিক হতে হবে।’
বাবা-মেয়েদের নাচের অনুষ্ঠানে যেতেও বিল গেটসকে জোর করতেন ফোবি। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা বাবাকে বাধ্য করতাম অন্য বাবা ও মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে। কিছু ক্ষেত্রে তিনি নার্ভাস হয়ে চলে যেতেন।’ বিল গেটসের এই লাজুকতা সত্ত্বেও তিনি কখনো হাল ছাড়েননি। তার পরিবার এখন মজা করে বলে, বিল গেটসের বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব ছাড়া তাদের জীবন খুবই বিরক্তিকর হতো।
ফোবি আরও জানান, ফ্যামিলি গেম নাইটে আমাদের বাবা-মেয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হতো। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব পুরোপুরি প্রকাশ পেত যখন আমি নতুন কোনো বন্ধুকে বাড়িতে নিয়ে আসতাম। সেই সময় বিল গেটস সত্যিকারের স্নায়ুচাপের মুখোমুখি হতেন। কখনো কখনো তিনি পাজল বা ধাঁধার টুকরা মেলাতে শুরু করতেন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া