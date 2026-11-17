যুক্তরাষ্ট্রে উবারচালকদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস
যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় রাইড শেয়ার সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান উবারের চালকদের ব্যক্তিগত ও পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য ফাঁসের ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। আক্রান্ত তথ্যের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স-সংক্রান্ত তথ্যও রয়েছে। তবে এ ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্ভবত কত তথ্য ফাঁস হয়েছে, সেটি নয়। বরং কীভাবে সেই তথ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল, সেই প্রশ্নটি সামনে আসছে বড় হয়ে। ‘উবার ড্রাইভার ডেটা ব্রিচ এক্সপোজ আইডেন্টিটি রেকর্ডস’ শিরোনামের প্রতিবেদনে ঘটনার বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছে।
এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য উবারের নিজস্ব নেটওয়ার্কে সরাসরি অনুপ্রবেশের প্রমাণ দেয় না। ঘটনার সূত্রপাত উবারের প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ারওয়ার্কস এআইয়ের অভ্যন্তরীণ প্রবেশ-পরিচয় বা অ্যাকসেস ক্রেডেনশিয়াল আক্রান্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে। সেই ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করেই উবার-সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্যে প্রবেশ করা হয়।
এখানেই ঘটনাটি সাধারণ একটি তথ্য ফাঁসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তা শক্তিশালী হলেও, বিশ্বস্ত কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্রেডেনশিয়াল যদি সংবেদনশীল তথ্যের দরজা খুলতে পারে, তাহলে সেই ক্রেডেনশিয়ালও কার্যত প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাবলয়ের অংশ।
কী ঘটেছিল
ফায়ারওয়ার্কস এআই ২০২৬ সালের ৯ অক্টোবর উবারকে জানায়, একটি অননুমোদিত পক্ষ তাদের অভ্যন্তরীণ পরিচয়পত্র বা ক্রেডেনশিয়াল সংগ্রহ করে সরবরাহকারীর কাছে থাকা উবারের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করেছে। এরপর উবার সংশ্লিষ্ট ডেটা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তদন্ত শুরু করে। ১৩ অক্টোবরের মধ্যে তদন্তকারীরা নিশ্চিত হন, আক্রান্ত ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে উবারের কিছু তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত তথ্যে প্রবেশ করা হয়েছিল।
ক্যালিফোর্নিয়ার ডেটা ব্রিচ রেজিস্টারে ৭ অক্টোবরকে তথ্য ফাঁসের তারিখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তথ্য ফাঁস, সেটি শনাক্ত করা, উবারকে জানানো এবং ব্যক্তিগত তথ্য আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার সময় এক ছিল না। সাইবার নিরাপত্তার দৃষ্টিতে এই সময়ের ব্যবধান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রশ্নটি শুধু কখন ঘটনাটি শনাক্ত হলো, তা নয়। আক্রান্ত ক্রেডেনশিয়াল কতক্ষণ সক্রিয় ছিল এবং সেই সময়ে সেটি ব্যবহার করে কোথায় কোথায় প্রবেশ করা হয়েছে, সেটিও ঘটনার প্রকৃত পরিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।
আক্রান্তের সংখ্যা কত?
প্রাথমিক তথ্যে ম্যাসাচুসেটস, সাউথ ক্যারোলাইনা ও রোড আইল্যান্ড মিলিয়ে ৭ হাজার ৮৭০ জনের তথ্য আক্রান্ত হওয়ার কথা জানা যায়। পরে ব্রিচট্যালি ও ডিসক্লোজারলেন্সে টেক্সাস অ্যাটর্নি জেনারেলের একটি ফাইলিংয়ের বরাত দিয়ে মোট ১ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪৬ জন আক্রান্ত হওয়ার তথ্য প্রকাশ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৪ হাজার ২৯৬ জন টেক্সাসের বাসিন্দা।
তবে বড় সংখ্যাটি ব্যবহারে সতর্কতা প্রয়োজন। মূল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টেক্সাসের সংশ্লিষ্ট সরকারি পোর্টাল থেকে উবারের মূল এন্ট্রি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪৬ জনকে উবারের নিশ্চিত করা চূড়ান্ত সংখ্যা হিসেবে না দেখে, তৃতীয় পক্ষের ব্রিচ-ট্র্যাকারদের প্রকাশিত তথ্য হিসেবে দেখা প্রয়োজন।
এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি তথ্য প্রকাশিত হওয়া, স্বাধীনভাবে যাচাই হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিশ্চিত হওয়া এক বিষয় নয়।
ঝুঁকিতে পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য
প্রকাশিত রেকর্ড অনুযায়ী আক্রান্ত তথ্যের মধ্যে নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর এবং সরকার প্রদত্ত পরিচয়পত্রের নম্বর থাকতে পারে। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির সব ধরনের তথ্যই যে আক্রান্ত হয়েছে, এমনটি ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। পরিচয়সংক্রান্ত তথ্যের ঝুঁকিটা সাধারণ পাসওয়ার্ড ফাঁসের চেয়ে আলাদা। পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যায়, ক্রেডিট কার্ড বাতিল করা যায়। কিন্তু জন্মতারিখ কিংবা পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য সহজে বদলানো যায় না।
এ কারণেই পরিচয়সংক্রান্ত বা আইডেনটিটি ডেটা তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি ঘটনার পরও দীর্ঘ সময় থেকে যেতে পারে।
পরিচয়পত্র আক্রান্ত হওয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ
ফায়ারওয়ার্কস এআইয়ের নিরাপত্তা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি ৬ অক্টোবর অভ্যন্তরীণ পরিচয়পত্র বা ক্রেডেনশিয়ালের অননুমোদিত ব্যবহার শনাক্ত করে। এতে সীমিতসংখ্যক গ্রাহক অ্যাকাউন্টের এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল উন্মুক্ত হয়, যার মধ্যে এপিআই কি এবং টোকেনের মতো গোপন প্রবেশ-তথ্য ছিল। এখানে তথ্য চুরি এবং পরিচয়পত্র চুরির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।
তথ্য চুরি হলে প্রশ্ন ওঠে, কী নেওয়া হয়েছে। পরিচয়পত্র চুরি হলে আরও বড় প্রশ্ন হয়, সেই চাবি দিয়ে আর কোন কোন দরজা খোলা সম্ভব ছিল। ক্লাউড ও এআইনির্ভর পরিবেশে এ কারণেই এপিআই কি, টোকেন, সার্ভিস অ্যাকাউন্ট এবং যন্ত্র পরিচিতির নিরাপত্তা শুধু কারিগরি বিষয় নয়। এগুলোর অনুমতি, ব্যবহার, রোটেশন ও বাতিলের ব্যবস্থা সরাসরি তথ্য সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত।
এআই নয়, প্রশ্নটা প্রবেশের
ঘটনাটির সঙ্গে একটি এআই প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্যে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে উবারচালকদের পরিচয়পত্র এআই মডেল প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে বা এআই মডেল নিজেই তথ্য ফাঁস করেছে। বরং ঘটনাটি আরও বাস্তব একটি নিরাপত্তাঝুঁকির দিকে নজর ফেরাচ্ছে, তৃতীয় পক্ষের প্রবেশাধিকার ও পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা।
কোনো এআই সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাই শুধু তারা ব্যবহারকারীর প্রম্পট সংরক্ষণ করে কি না, সে প্রশ্নই যথেষ্ট নয়। কোন তথ্যে তাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে, কোন ক্রেডেনশিয়াল সেই প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করছে, অনুমতির পরিধি কতটা এবং একটি ক্রেডেনশিয়াল আক্রান্ত হলে সংযুক্ত অন্য সিস্টেমে তার প্রভাব কত দূর যেতে পারে, এসবও এখন নিরাপত্তা মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
চালকদের জন্য কী জানা গুরুত্বপূর্ণ
উবার জানিয়েছে, নোটিশ তৈরির সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার শনাক্ত করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি ট্রান্সইউনিয়নের প্রতিষ্ঠান সাইবারস্কাউটের মাধ্যমে বিনা মূল্যে ক্রেডিট মনিটরিং ও জালিয়াতি মোকাবিলায় সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছে। প্রকাশিত নোটিশ অনুযায়ী, এতে যুক্ত হতে চিঠি পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে।
নোটিশ পাওয়া চালকদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের তথ্য আক্রান্ত হয়েছে, সেটি ব্যক্তিগত নোটিশ থেকে যাচাই করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ক্রেডিট রিপোর্টে অপরিচিত অ্যাকাউন্ট বা অনুসন্ধান নজরে রাখা এবং পরিচয় চুরির লক্ষণ দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আইডেনটিটিথেফট ডট গভ-এর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
নিরাপত্তার সীমানা এখন আর নিজের নেটওয়ার্ক পর্যন্ত নয়
উবারের ঘটনাটি শুধু আরেকটি তথ্য ফাঁসের খবর নয়। এটি আধুনিক প্রতিষ্ঠানের বদলে যাওয়া সাইবার নিরাপত্তা সীমানার একটি বাস্তব উদাহরণ। ক্লাউড, এপিআই এবং এআইনির্ভর প্রযুক্তি পরিবেশে একটি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা এখন আর শুধু নিজের সার্ভার, নেটওয়ার্ক বা ডেটাবেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। থার্ড-পার্টি ভেন্ডর, এপিআই কি, টোকেন, সার্ভিস অ্যাকাউন্ট এবং সংযুক্ত সিস্টেমও সেই নিরাপত্তাবলয়ের অংশ।
সে কারণে সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় প্রবেশাধিকার, ক্রেডেনশিয়াল রোটেশন, গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনা, পরিচয়পত্র মনিটরিং এবং থার্ড-পার্টি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এখন আর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি নিরাপত্তাব্যবস্থা নয়। পরস্পর সংযুক্ত প্রযুক্তিব্যবস্থায় এগুলো একই নিরাপত্তাকাঠামোর অংশ। সাইবার নিরাপত্তার প্রশ্ন তাই শুধু ‘তথ্য কতটা নিরাপদ’ নয়। প্রশ্ন হলো, সেই তথ্যের মূল চাবিটা কার হাতে আছে এবং একটি চাবি দিয়ে কতগুলো তথ্যের নিরাপদ দরজা খোলা যায়।
সূত্র: লিংকড–ইন, উবার, ফায়ারওয়ার্কস, এফটিসি ডট গভ