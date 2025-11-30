ফ্রিল্যান্সিংয়ে আগ্রহীদের জন্য রাহিতুল ইসলামের নতুন বই ‘ফ্রিল্যান্সারের আদর্শলিপি’

ফ্রিল্যান্সিংয়ে আগ্রহীদের জন্য রাহিতুল ইসলামের নতুন বই ‘ফ্রিল্যান্সারের আদর্শলিপি’
ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় বর্তমানে অনেকেই ঘরে বসে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন। কিন্তু সঠিক জ্ঞান ও দিকনির্দেশনার অভাবে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ শুরু করা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ সমস্যার সমাধান করতে বাজারে এসেছে লেখক ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সাংবাদিক রাহিতুল ইসলামের নতুন বই ‘ফ্রিল্যান্সারের আদর্শলিপি’। বইটিতে নতুনদের জন্য ফ্রিল্যান্সিংয়ের খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি সফল হওয়ার দিকনির্দেশনা সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।
বইটিতে ফ্রিল্যান্সিং কাজের ধারণা, ক্যারিয়ার গড়ার দিকনির্দেশনা, প্রচলিত ভুল ধারণা তুলে ধরার পাশাপাশি কাজ শুরুর প্রস্তুতি, নিজের উপযোগী ক্ষেত্র ও মার্কেটপ্লেস নির্ধারণসহ জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মের তালিকা রয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়, মার্কেটপ্লেসে অ্যাকাউন্ট ও প্রোফাইল তৈরির পদ্ধতি, প্রকল্প পাওয়ার উপায়, পেমেন্টের পদ্ধতি, ক্লায়েন্ট বা গ্রাহক পাওয়ার কৌশল নিয়েও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের শেষে সফল ফ্রিল্যান্সার ও উদ্যোক্তার পরিচয় ও তাঁদের সাফল্যের গল্প রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থী ও তরুণদের পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সী পাঠকের জন্য ফ্রিল্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার গড়ার গাইডবই হিসেবে সহায়তা করবে বইটি।
‘ফ্রিল্যান্সারের আদর্শলিপি’ সম্পর্কে লেখক রাহিতুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘তরুণ থেকে বৃদ্ধ—যাঁরাই ফ্রিল্যান্সার বা উদ্যোক্তা হতে চান, তাঁদের জন্য আমি এই বই লিখেছি। এই বই আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের ফসল। আমি মনে করি, যে কেউ যেকোনো জায়গা থেকে কেবল একটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগকে পুঁজি করে গড়ে তুলতে পারে নিজের আয়ের জগৎ। কর্মসংস্থানের নতুন নতুন দুয়ার খুলে দিয়ে টেকসই ক্যারিয়ার গড়ার পথ দেখাবে আমার এই বই।’
‘ফ্রিল্যান্সারের আদর্শলিপি’ প্রকাশ করেছে প্রতিভাষা প্রকাশন। পরাগ ওয়াহিদের প্রচ্ছদে বইটির মুদ্রিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০০ টাকা। বইটি দেশের প্রধান বইয়ের দোকান এবং প্রথমা ডটকম ও রকমারি ডটকমসহ সব অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে।