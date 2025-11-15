শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেসিসের মতবিনিময় সভা

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেসিসের মতবিনিময় সভা
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) উদ্যোগে এবং বেসিস স্টুডেন্টস ফোরামের সহযোগিতায় আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা। ঢাকার বেসিস মিলনায়তনে এ আয়োজনে অংশ নেয় ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক ও নির্বাহী সদস্যরা। আজ বেসিস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেসিস প্রশাসক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান। তিনি বলেন, ‘আমাদের তরুণসমাজই আগামী দিনের প্রযুক্তি খাতের আসল চালিকা শক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা যদি হাতে-কলমে শেখে, শিল্পের চাহিদা বুঝে দক্ষতা গড়ে তোলে, তাহলে বাংলাদেশের আইসিটি খাত আরও গতিশীল হবে। স্টুডেন্টস ফোরামের নেতৃত্ব যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁরা এই পরিবর্তনের সামনের সারির শক্তি।’
বেসিস স্টুডেন্টস ফোরাম প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিভিত্তিক চর্চার বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রযুক্তি চর্চার কার্যক্রম শক্তিশালী করা, নেতৃত্বের বিকাশ, প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি—এসব লক্ষ্য সামনে রেখে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিগুলোর এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে গত বছরের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পর্যালোচনা, আন্তবিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয়, আগামী বছরের পরিকল্পনা এবং বেসিসের অগ্রাধিকারমূলক উদ্যোগগুলোর সঙ্গে শিক্ষার্থী কার্যক্রমের সামঞ্জস্য—এসব বিষয় গুরুত্ব পায়। বেসিস আশা করে, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্টুডেন্টস ফোরামের আন্তবিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয় আরও দৃঢ় হবে, নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হবে এবং ২০২৬ সালের কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।