হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হলো বার্তা অনুবাদের সুবিধা

হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হলো বার্তা অনুবাদের সুবিধা
জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হলো নতুন অনুবাদ–সুবিধা। আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা ধাপে ধাপে এ সুবিধা পাচ্ছেন। ব্যক্তিগত চ্যাট, গ্রুপ কিংবা চ্যানেলের আপডেট বার্তায় সরাসরি অনুবাদ করা যাবে নতুন এ সুবিধার মাধ্যমে।
কোনো বার্তা অনুবাদ করতে হলে সেটির ওপর আঙুল চেপে ধরে রাখতে হবে। তখন প্রদর্শিত মেনু থেকে ‘ট্রান্সলেট’ অপশন বেছে নিয়ে প্রয়োজনীয় ভাষা নির্বাচন করা যাবে। প্রথম ধাপে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য ইংরেজি, স্প্যানিশ, হিন্দি, পর্তুগিজ, রুশ ও আরবি ভাষার অনুবাদ–সুবিধা চালু করা হয়েছে।
অন্যদিকে আইফোন ব্যবহারকারীরা শুরু থেকেই ১৯টির বেশি ভাষায় বার্তা অনুবাদ করতে পারবেন। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে চাইলে পুরো চ্যাট থ্রেডের জন্য স্বয়ংক্রিয় অনুবাদও চালু করার সুযোগ থাকছে। হোয়াটসঅ্যাপের এ উদ্যোগ নতুন নয়। এর আগে বিভিন্ন মেসেজিং অ্যাপে অনুবাদ ফিচার চালু হয়েছে। প্রায় এক দশক আগে গুগলও অ্যান্ড্রয়েডে ‘ট্যাপ টু ট্রান্সলেট’ ফিচারের প্রদর্শনীতে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেছিল। তবে হোয়াটসঅ্যাপের মতো বিশ্বের বৃহত্তম মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে এ সুবিধা যুক্ত হওয়ায় ভিন্নভাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ এখন আরও সহজ হবে। হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, ধীরে ধীরে আরও নতুন ভাষাকে অনুবাদ–সুবিধার আওতায় আনা হবে।
সূত্র: দ্য ভার্জ