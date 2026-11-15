জুম সফটওয়্যারের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা, দূর থেকেই নেওয়া যায় কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ

জুম সফটওয়্যারের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা, দূর থেকেই নেওয়া যায় কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ
উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে চলা জুম ওয়ার্কপ্লেস সফটওয়্যারে দুটি নিরাপত্তাত্রুটি শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটির ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। ত্রুটি দুটি কাজে লাগিয়ে কোনো ধরনের অনুমতি ছাড়াই দূর থেকে আক্রান্ত কম্পিউটারে নিজের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে পারেন সাইবার হামলাকারীরা। নিরাপত্তাঝুঁকি মোকাবিলায় ত্রুটি দুটি সমাধান করে সফটওয়্যারের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছে ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম জুম।
নিরাপত্তাত্রুটি দুটির মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ‘সিভিই-২০২৬-১০৮১৮৬’। সিভিএসএসের হিসাবে এ ত্রুটির ঝুঁকির মাত্রা ৯ দশমিক ৬। সফটওয়্যারে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য যথাযথভাবে যাচাই না করার কারণে এ ত্রুটি তৈরি হয়েছে। ক্রটিটি কাজে লাগিয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূর থেকে আক্রান্ত কম্পিউটারে প্রবেশ করে নিজের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বাড়াতে পারে সাইবার হামলাকারীরা। এ জন্য তাদের কোনো ধরনের অনুমোদন বা বিশেষ প্রবেশাধিকার প্রয়োজন হয় না।
‘সিভিই-২০২৬-১০৮১৮৭’ নামের দ্বিতীয় ত্রুটিটির ঝুঁকির মাত্রা ৮ দশমিক ১। সফটওয়্যারে তথ্যের উৎসের বৈধতা যাচাইয়ের দুর্বলতার কারণে এ ত্রুটি তৈরি হয়েছে। এটিও কাজে লাগানো সম্ভব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। ফলে কোনো ধরনের অনুমোদন ছাড়াই দূর থেকে আক্রান্ত কম্পিউটারে প্রবেশ করে নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বাড়ানোর সুযোগ পায় হামলাকারীরা।
জুমের তথ্যমতে, জুম ওয়ার্কপ্লেসের ৭.১.৫ সংস্করণের আগের সংস্করণগুলোতে দ্বিতীয় ত্রুটিটি রয়েছে। অন্যদিকে প্রথম ত্রুটিটি রয়েছে ৭.১.০ থেকে ৭.১.৮ সংস্করণের আগের সংস্করণগুলোতে। অর্থাৎ সফটওয়্যারের পুরোনো সংস্করণ ব্যবহারকারীরা এসব নিরাপত্তাঝুঁকিতে রয়েছেন।
এর আগে গত জুলাই মাসেও উইন্ডোজের জুম ওয়ার্কপ্লেসে গুরুতর একটি নিরাপত্তাত্রুটি সমাধানে হালনাগাদ সংস্করণ প্রকাশ করেছিল জুম। ‘সিভিই-২০২৬-৫৩৪১২’ নামের ওই ত্রুটির ঝুঁকির মাত্রা ছিল ৯ দশমিক ৮। ত্রুটিটি কাজে লাগিয়ে কোনো ধরনের অনুমোদন ছাড়াই ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব ছিল।
নতুন নিরাপত্তাত্রুটি দুটি কাজে লাগিয়ে বাস্তবে কোনো সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে কি না, সে বিষয়ে জুম কিছু জানায়নি। তবে সম্ভাব্য সাইবার হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের দ্রুত জুম ওয়ার্কপ্লেসের সর্বশেষ সংস্করণ ইনস্টল করার পরামর্শ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
সূত্র: দ্য হ্যাকার নিউজ