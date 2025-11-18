ক্লাউডফ্লেয়ারের নেটওয়ার্কে বিপর্যয় এক্স, চ্যাটজিপিটিসহ সারা বিশ্বের ইন্টারনেটের সেবায় বিঘ্ন

ক্লাউডফ্লেয়ারের নেটওয়ার্কে বিপর্যয় এক্স, চ্যাটজিপিটিসহ সারা বিশ্বের ইন্টারনেটের সেবায় বিঘ্ন
ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা ও ইন্টারনেট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য পরিচিত প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ক্লাউডফ্লেয়ার জানিয়েছে, তাদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে সমস্যা দেখা দেওয়ায় বিশ্বের নানা দেশে ওয়েবসাইট ও অ্যাপ ব্যবহারে বিঘ্ন ঘটেছে। ক্লাউডফ্লেয়ারের সমস্যার কারণে এক্স (সাবেক টুইটার), অনলাইন গেম ‘লিগ অব লেজেন্ডস’, স্পটিফাই, ক্যানভা, গ্রাইন্ডার অ্যামাজন, চ্যাটজিপিটিসহ একাধিক অনলাইন সেবায় বিঘ্ন দেখা দেয় বলে জানিয়েছে ডাউনডিটেক্টর নামের অনলাইন ট্র্যাকার।
ক্লাউডফ্লেয়ারের এই ত্রুটির কারণে বিশ্বের ২০ শতাংশ ওয়েবসাইট বন্ধ (ডাউন) হয়ে যায়। বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ পোর্টালসহ অনেক ওয়েবসাইটেও সমস্যা হচ্ছিল। বাংলাদেশের অসংখ্য ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যায়। এসব প্ল্যাটফর্মে বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারী প্রবেশ করতে না পারায় ডাউনডিটেক্টরে অভিযোগ জমা পড়ে। ডাউনডিটেক্টর জানায়, ক্লাউডফ্লেয়ার–বিষয়ক অভিযোগ নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় সকাল আটটার দিকে প্রায় ৬০০–এ নেমে আসে। শুরুর দিকে অভিযোগ প্রায় পাঁচ হাজারে পৌঁছেছিল। ব্যবহারকারীদের জমা দেওয়া প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা আরও বেশি বা কম হতে পারে।
নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় সকাল সাতটার কিছু আগে প্রকাশিত এক স্ট্যাটাস হালনাগাদে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ‘ক্লাউডফ্লেয়ার সম্ভাব্যভাবে বহু গ্রাহককে প্রভাবিত করতে পারে, এমন একটি সমস্যার বিষয়ে অবগত রয়েছে এবং তা তদন্ত করছে। আমরা পুরো বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছি এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানে কাজ করছি।’
প্রায় ২০ মিনিট পর দেওয়া আরেকটি হালনাগাদে ক্লাউডফ্লেয়ার জানায়, পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে সমস্যার উৎস এখনো তদন্তাধীন। নিউইয়র্ক সময় সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের কয়েকটি সেবায় ত্রুটির হার ‘আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে’, অন্য সেবাগুলো স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে। ক্লাউডফ্লেয়ার সাইবার আক্রমণ ঠেকাতে ও ওয়েবসাইটের কনটেন্ট দ্রুত লোড করতে সহায়ক নানা সেবা দেয়। এক্স ও চ্যাটজিপিটি নির্মাতা ওপেনএআই এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য জানায়নি।
ইন্টারনেট সেবায় সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার বড় ধরনের বিঘ্ন দেখা গেছে। গত মাসেও মাইক্রোসফট অ্যাজুরে ত্রুটি দেখা দেয়। এর আগে গত অক্টোবরে অ্যামাজনের ওয়েব সার্ভিসের সেবায় সমস্যা দেখা দিলে স্ন্যাপচ্যাট, রেডিটসহ হাজার হাজার ওয়েবসাইট ও জনপ্রিয় অ্যাপের সেবা বিশ্বজুড়ে ব্যাহত হয়। তখন অনেক অনলাইন সেবা বেশ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল।
বিজনেস ইনসাইডারকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ক্লাউডফ্লেয়ারের এক মুখপাত্র জানান, সকাল ৬টা ২০ মিনিটে তাদের একটি সেবায় ‘অস্বাভাবিক ট্রাফিক’ শনাক্ত করা হয়। তিনি বলেন, ‘এ অস্বাভাবিক ট্রাফিকের কারণ আমরা এখনো জানি না। তবে সব ধরনের ট্রাফিক যেন কোনো ত্রুটি ছাড়াই সার্ভ করা যায়, সে জন্য পূর্ণ সক্ষমতা দিয়ে কাজ চলছে। এরপর এ অস্বাভাবিক ট্রাফিকের কারণ অনুসন্ধানে মনোযোগ দেওয়া হবে।’
সূত্র: নিউইয়র্ক টাইমস, রয়টার্স, বিজনেস ইনসাইডার, দ্য গার্ডিয়ান