ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে বেশি অনুসারী যাঁদের

ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে বেশি অনুসারী যাঁদের
বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ব্যবহারকারীর কাছে ইনস্টাগ্রাম এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি ও ভিডিও আদান–প্রদানের মাধ্যম হিসেবে। পোস্ট, রিলস ও স্টোরি ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজের জীবনের নানা মুহূর্ত ভাগ করে নিতে পারেন সহজেই। এই প্ল্যাটফর্মে তারকারাও বেশ সক্রিয়, রয়েছে তাঁদের বিপুল অনুসারীও। সোশ্যাল ব্লেডের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে বেশি অনুসারী থাকা শীর্ষ ১০ তারকার তালিকা নিচে দেওয়া হলো।
১. ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো: ৬৬.৭ কোটি অনুসারী
ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে বেশি অনুসারী থাকা ব্যক্তি পর্তুগালের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। বর্তমানে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৬৬.৭ কোটি। রোনালদোর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ফুটবল মাঠের ছবি, অনুশীলনের মুহূর্ত এবং বর্তমান ক্লাব আল নাসরকে ঘিরে নানা পোস্ট পাওয়া যায়। কিলিয়ান এমবাপ্পের রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার ঘোষণার পোস্টে রোনালদোর মন্তব্য ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি লাইক পাওয়া মন্তব্য হিসেবে রেকর্ড গড়েছে।
২. লিওনেল মেসি: ৫০.৭ কোটি অনুসারী
তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামি ক্লাবের হয়ে খেলছেন তিনি। তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ফুটবলকেন্দ্রিক ছবি ও ভিডিওর পাশাপাশি মাঠের বাইরের পারিবারিক মুহূর্তও শেয়ার করা হয়। আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রকাশিত কিছু ছবির সিরিজই তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় পোস্ট হিসেবে রেকর্ড গড়েছে।
৩. সেলেনা গোমেজ: ৪১.৭ কোটি অনুসারী
গায়িকা, অভিনেত্রী ও প্রসাধন ব্র্যান্ড ‘রেয়ার বিউটি’–এর প্রতিষ্ঠাতা সেলেনা গোমেজ রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তিনি নিয়মিত শেয়ার করেন ক্যারিয়ারের আপডেট, রেয়ার বিউটির প্রচারণা এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা মুহূর্ত। ভক্তদের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ও সরল উপস্থাপনাই তাঁকে ইনস্টাগ্রামের সবচেয়ে বেশি অনুসারী পাওয়া নারীদের একজন করে তুলেছে।
৪. কাইলি জেনার: ৩৯.২ কোটি অনুসারী
কার্ডাশিয়ান জেনার পরিবারের সদস্য কাইলি জেনার তালিকার চতুর্থ স্থানে। তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৩৯.২ কোটি। ইনস্টাগ্রামে তিনি নিজের জীবনযাপন, ‘কাইলি কসমেটিকস’ ব্র্যান্ডের কার্যক্রম এবং দুই সন্তানের সঙ্গে পারিবারিক মুহূর্ত শেয়ার করেন। একসময় মেয়ের ছবি পোস্ট করে ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে বেশি লাইক পাওয়া ছবির রেকর্ড ছিল তাঁর দখলে।
৫. ডোয়াইন জনসন: ৩৯.১ কোটি অনুসারী
ডোয়াইন ‘দ্য রক’ জনসন শুধু চলচ্চিত্রেই নন, ইনস্টাগ্রামেও জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছেন। তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৩৯.১ কোটি। অ্যাকাউন্টে দেখা যায়, তাঁর ফিটনেস অনুশীলন, সিনেমার দৃশ্য এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক।
৬. আরিয়ানা গ্র্যান্ডে: ৩৭.২ কোটি অনুসারী
গায়িকা ও অভিনেত্রী আরিয়ানা গ্র্যান্ডে রয়েছেন ৬ নম্বরে। সাম্প্রতিক উইকেড চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পর তাঁর ইনস্টাগ্রামে সিনেমার প্রচারণা, সহ–অভিনেত্রী সিনথিয়া এরিভোর সঙ্গে পর্দার পেছনের মুহূর্ত এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে নানা পোস্ট পাওয়া যায়।
৭. কিম কার্ডাশিয়ান: ৩৫.৪ কোটি অনুসারী
ফ্যাশন ও লাইফস্টাইলকেন্দ্রিক পোস্টের জন্য পরিচিত কিম কার্ডাশিয়ান আছেন সপ্তম স্থানে। তাঁর ইনস্টাগ্রামে দেখা যায় স্কিমস ব্র্যান্ডের প্রচারণা, পারিবারিক মুহূর্ত ও বিভিন্ন ফ্যাশন কোলাবোরেশনের ছবি। প্রতিটি পোস্টেই থাকে ফ্যাশন, গ্ল্যামার ও আভিজাত্যের ছোঁয়া।
৮. বিয়ন্সে: ৩০.৯ কোটি অনুসারী
সংগীত তারকা বিয়ন্সে আছেন তালিকার অষ্টম স্থানে। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর অ্যালবাম ‘কাউবয় কার্টার’–এর সাফল্যের পর ইনস্টাগ্রামে দেখা যায় অ্যালবামের প্রচারণা, লেভিসের সঙ্গে নতুন কোলাবোরেশন ও নতুন সুগন্ধি উন্মোচনের পোস্ট।
৯. খোলো কার্দাশিয়ান: ৩০ কোটি অনুসারী
নবম স্থানে রয়েছেন খোলো কার্দাশিয়ান। তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে পারিবারিক জীবন, সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানো ও ব্যক্তিজীবনের নানা মুহূর্ত উঠে আসে নিয়মিত।
১০. জাস্টিন বিবার: ২৯.৩ কোটি অনুসারী
তালিকার শেষ নাম কানাডীয় সংগীতশিল্পী জাস্টিন বিবার। তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ২৯.৩ কোটি। সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন অ্যালবাম তাঁকে আবারও আলোচনায় ফিরিয়েছে। তাঁর অ্যাকাউন্টে সংগীতজীবনের পর্দার পেছনের মুহূর্ত ও ব্যক্তিজীবনের ঝলক নিয়মিত দেখা যায়।
সূত্র: ম্যাশেবল