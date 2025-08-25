সাইবার–জগৎ

বাংলাদেশের সৃজনশীল বিজ্ঞাপনের জন্য টিকটক দেবে পুরস্কার

প্রযুক্তি ডেস্ক
বিজ্ঞাপনের জন্য এ বছরও টিকটক দেবে পুরস্কারছবি: টিকটক

টিকটক আবারও আয়োজন করছে জনপ্রিয় টিকটক অ্যাড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫। এ বছর ডিসেম্বরে সৌদি আরবের রিয়াদে এটি অনুষ্ঠিত হবে। টিকটকে যেসব ব্র্যান্ড ও বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান সৃজনশীল ও সফল প্রচারণা তৈরি করেছে এবং যারা টিকটকে ভিন্নভাবে দর্শকদের কাছে বিজ্ঞাপন তুলে ধরেছে, তাদেরকে এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়া হবে। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টিকটক বাংলাদেশ।

গত বছরের সাফল্যের পর এ বছর আবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই অ্যাড অ্যাওয়ার্ডস। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো সেই সব প্রতিভাবান ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া, যাঁরা নতুন ভাবনায় কাজ করে টিকটকে দারুণ সাড়া ফেলেছেন।

চলতি বছর বাংলাদেশসহ ১৮টি দেশের ব্র্যান্ড এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলো তাদের প্রচারণা জমা দিতে পারবে। দেশগুলোর মধ্যে আরও আছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, লেবানন, ইরাক, মিসর, তুরস্ক, মরক্কো, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কাজাখস্তান, আজারবাইজান, সাইপ্রাস, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এই আয়োজনে অংশ নিতে চাইলে টিকটকে প্রকাশিত প্রচারণাটি ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে চালু থাকতে হবে।

এবারের আয়োজনে মোট ৯টি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। কনটেন্টে নতুনত্ব আনার জন্য ‘ইটস দ্য ক্রিয়েটিভ ফর মি’ শ্রেণি, কনটেন্ট নির্মাতা, দর্শকদের সঙ্গে ব্র্যান্ডের কাজের জন্য ‘কমিউনিটি কোর’ শ্রেণি, স্ট্রাটেজি অনুযায়ী প্রচারণার জন্য ‘ফুল ফানেল ফ্লেক্স’ বিভাগ এবং সচেতনতা প্রচারে ব্র্যান্ডিংয়ে প্রচারণা জন্য ‘বিগ ব্র্যান্ডিং এনার্জি’ শ্রেণি থাকবে। এ ছাড়া বিক্রি বা রিটার্ন বাড়াতে সফল প্রচারণার জন্য ‘গোল ডিগার’ শ্রেণি, কম বাজেটে ভালো প্রচারণার জন্য ‘বুগি অন আ বাজেট’ শ্রেণি, শব্দ, গান, ভয়েস ব্যবহারে ভালো ক্যাম্পেইনের জন্য ‘সাউন্ড অন প্লিজ’ শ্রেণি থাকবে।

এ সাতটি মূল শ্রেণির বাইরেও থাকবে আরও দুটি ক্যাটাগরি, যেখানে ‘দ্য পিপলস চয়েজ’ শ্রেণিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকেরা সরাসরি ভোট দিয়ে বিজয়ীকে নির্বাচন করবেন। ‘দ্য জিওএটি (গ্রেটেস্ট অব অলটাইম)’ শ্রেণিতে সেরা সৃজনশীল কনটেন্ট দিয়ে সফল প্রচারণা তৈরির জন্য এ পুরস্কারটি দেওয়া হবে। মূল সাতটি শ্রেণির যেকোনো একটিতে যেসব আবেদন জমা পড়বে, সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে।

আবেদন জমা দেওয়া যাবে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে ব্র্যান্ড এবং এজেন্সিগুলো তাদের সেরা কাজ জমা দিতে পারবে। বিজয়ীদের ঘোষণা করা হবে রিয়াদে অনুষ্ঠিত অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে। মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে টিকটকের গ্লোবাল বিজনেস সল্যুশনস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক সাদি কানদিল বলেন, ‘গত বছরের দারুণ সাফল্যের পর এ বছর আমরা সৌদি আরবের রিয়াদে টিকটক অ্যাড অ্যাওয়ার্ডস নিয়ে এসেছি। এই পুরস্কার শুধু বিজ্ঞাপন নয়, বরং এটি সংস্কৃতি, আনন্দ এবং ব্যবসায়িক সাফল্যকে তুলে ধরে।’

