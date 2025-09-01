টিকটকে সরাসরি ভয়েস মেসেজ ও ছবি পাঠানোর সুবিধা চালু

টিকটকে সরাসরি ভয়েস মেসেজ ও ছবি পাঠানোর সুবিধা চালু
বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর মধ্যে। এরই ধারাবাহিকতায় ডাইরেক্ট মেসেজিং বা ডিএম সুবিধাকে আরও সমৃদ্ধ করতে নতুন সুবিধা চালু করেছে টিকটক। এখন থেকে ব্যবহারকারীরা ডিএমে ভয়েস মেসেজ ও ছবি পাঠাতে পারবেন।
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টেকক্রাঞ্চকে দেওয়া এক বিবৃতিতে টিকটক জানিয়েছে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ধাপে ধাপে এই সুবিধা সবার জন্য উন্মুক্ত হবে। তবে যেসব অ্যাকাউন্টে ডিএম ব্যবহারের সুযোগ নেই, তাদের জন্য নতুন সুবিধা কার্যকর হবে না। টিকটকের মুখপাত্র জাশেল জোনস দ্য ভার্জকে বলেন, ‘ডিএম সুবিধা কেবল ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত। ফলে নতুন সুবিধাও কেবল তাঁদের অ্যাকাউন্টেই পাওয়া যাবে।’
এরই মধ্যে বেশ কিছু ব্যবহারকারী ভয়েস মেসেজ ও ছবি পাঠানোর সুযোগ পাচ্ছেন। এর পাশাপাশি এক মিনিট পর্যন্ত ভিডিও শেয়ার করার সুবিধাও থাকছে। যদিও ভিডিও পাঠানোর অপশন টিকটকে আগে থেকেই চালু ছিল। তারা বলছে, ভয়েস মেসেজ পাঠানোর সময় অবশ্য বাড়তি সতর্কতা দরকার। কারণ, মাইক্রোফোন আইকন চেপে ধরে রাখলে আঙুল ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডিংটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানো হবে। মেসেজ বাতিল করতে চাইলে রেকর্ডিং চলাকালে আইকনটি ওপরে বাঁ দিকে টেনে নিতে হবে।
টিকটকের নতুন হালানাগাদে একসঙ্গে সর্বোচ্চ নয়টি ছবি বা ভিডিও পাঠানোর সুযোগ থাকছে। তবে ভয়েস মেসেজ ও ভিডিও দুটিরই দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ এক মিনিটের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে।
সূত্র: দ্য ভার্জ