সব নির্মাতাকে কি লাইভস্ট্রিমার বানাতে চাইছে ইউটিউব
বিশ্বব্যাপী বিনোদনজগতে এখন সবচেয়ে প্রভাবশালী মাধ্যম ইউটিউব। দর্শক কোন ধরনের আধেয় বা কনটেন্ট দেখবেন কিংবা নির্মাতারা কী বানাবেন—এসব ক্ষেত্রেও প্রভাবশালী ভূমিকা রাখছে প্রতিষ্ঠানটি। যেমন ইউটিউব যখন ভিডিওর মাঝপথে বিজ্ঞাপন চালু করল, তখন ভিডিওর দৈর্ঘ্যও বাড়তে শুরু করল। আবার যখন পডকাস্ট নির্মাতাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করা হলো, তখন তাঁরাও ভিডিও নির্মাণে ঝুঁকলেন। ধারণা করা হচ্ছে, ইউটিউবের পরবর্তী লক্ষ্য হলো সব নির্মাতাকে লাইভস্ট্রিমিংয়ে যুক্ত করা।
গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ‘মেড অন ইউটিউব’ অনুষ্ঠান ঘিরে নানা তথ্য তুলে ধরেন দ্য ভার্জের সাংবাদিক মিয়া সাতো। দ্য ভার্জকাস্টের এক পর্বে তিনি বলেন, লাইভ কনটেন্ট ইউটিউবের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তবে একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, দর্শকদের ধরে রাখা ও লাইভস্ট্রিমিং জনপ্রিয় করে তোলা এখনো বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ। চলতি বছর ইউটিউবের আরেকটি বড় মনোযোগের জায়গা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। মিয়া সাতোর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, এআই হয়তো ইউটিউবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। আবার এটিকে একেবারেই অনাকর্ষণীয় করে দেওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। ফলে প্ল্যাটফর্মটির ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে সম্ভাবনা ও শঙ্কা দুটিই বয়ে আনতে পারে।
অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে প্রচারিত হয় বিশেষ আয়োজন ‘সামার টেকস’–এর দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব। সেখানে ডেভিড নানা বিতর্কিত মতামত তুলে ধরেন। পডকাস্ট শোনার গতি, ফোনকল, থ্রেডসসহ আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। দ্য ভার্জের জেক ক্যাস্ট্রেনাকস ও হেইডেন ফিল্ড তাঁর কিছু মতের সঙ্গে একমত হলেও বেশ কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। কিছু মতামত আবার তাঁদের একেবারেই বিস্মিত করে দেয়। সবশেষে হেইডেন যোগ দেন ভার্জকাস্ট হটলাইনে আসা এক প্রশ্নের আলোচনায়। প্রশ্ন ছিল, আমরা যখন এআই নিয়ে কথা বলি, তখন আসলে কোন শব্দ ব্যবহার করি। এখন যেহেতু প্রায় সবকিছুকেই এআই বলা হচ্ছে, তাই শব্দটির প্রকৃত অর্থ ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, ‘আমরা হয়তো এমন এক সময়ের দিকে এগোচ্ছি, যখন “এআই” শব্দটির আলাদা অর্থ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।’
সূত্র: দ্য ভার্জ