সিনেমা, গেম ও ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে বাড়ছে এআইনির্ভর সাইবার হুমকি

সিনেমা, গেম ও ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে বাড়ছে এআইনির্ভর সাইবার হুমকি
সিনেমা, গেম ও ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে এআইনির্ভর সাইবার হুমকি বাড়ছে বলে সবাইকে সতর্ক করেছে ক্যাসপারস্কি। বিশ্বব্যাপী বিনোদনজগতে আগামী বছর যে ধরনের সাইবার নিরাপত্তাঝুঁকি বাড়তে পারে, সেগুলোর পেছনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ভূমিকা থাকবে বলে জানিয়েছে সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানটি। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ক্যাসপারস্কি বাংলাদেশ।
ক্যাসপারস্কির সিকিউরিটি বুলেটিনের সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয়েছে, সিনেমার টিকিট বিক্রি থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র নির্মাণ, গেমিং এবং ডিজিটাল আধেয় (কনটেন্ট) সব ক্ষেত্রেই এআই দ্রুত পরিবর্তন আনছে। তবে একই সঙ্গে এআই প্রযুক্তি নতুন ধরনের সাইবার ঝুঁকিও তৈরি করছে। গল্প, ভিজ্যুয়াল বা পারফরম্যান্সের মতো সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি ও নকল করতে সক্ষম হওয়ায় এআই এখন যেমন একটি শক্তিশালী টুল, তেমনি সাইবার অপরাধীদের জন্য একটি বড় আক্রমণের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে।
ক্যাসপারস্কির ওয়েব কনটেন্ট অ্যানালাইসিস বিশেষজ্ঞ আন্না লারকিনা বলেন, ‘বিনোদনশিল্পের বিভিন্ন খাত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, প্রায় সব নতুন ঝুঁকির মধ্যেই এআই একটি সাধারণ সূত্র হিসেবে কাজ করছে। এআই যেমন নিরাপত্তাবিশেষজ্ঞদের দ্রুত ঝুঁকি শনাক্তে সহায়তা করবে, তেমনি আক্রমণকারীদেরও বাজার বিশ্লেষণ, অবকাঠামো দুর্বলতা খোঁজা এবং বিশ্বাসযোগ্য ক্ষতিকর কনটেন্ট তৈরি করতে সাহায্য করবে। তাই স্টুডিও, প্ল্যাটফর্ম ও কনটেন্ট মালিকদের এআই সিস্টেমকে শুধু সৃজনশীল টুল হিসেবে নয়, বরং তাদের মূল নিরাপত্তা কাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।’
ক্যাসপারস্কির বিশ্লেষণে এআইনির্ভর পাঁচটি বড় হুমকির কথা তুলে ধরা হয়েছে। হুমকিগুলো হলো টিকিটিং বাজারে এআই বট ব্যবহার করে পুনর্বিক্রয়মূল্য নিয়ন্ত্রণ, এআইভিত্তিক ভিএফএক্স ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি, সিনেমা ও গেম মুক্তির আগে বড় ধরনের সাইবার আক্রমণ, গেমিং ও ফ্যান কমিউনিটিতে এআই দিয়ে ক্ষতিকর কনটেন্ট তৈরি এবং ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস।