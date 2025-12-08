সাইবার–জগৎ

মাইক্রোসফটের কোপাইলটে যুক্ত হলো সফোসের সাইবার ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি

সাইবার হামলা প্রতিরোধে মাইক্রোসফট সিকিউরিটি কোপাইলট এবং মাইক্রোসফট ৩৬৫ কোপাইলটে নিজেদের সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম ইন্টেলিক্স যুক্ত করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান সফোস। নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও শক্তিশালী সাইবার সুরক্ষা দেওয়া যাবে বলে আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞাপ্তিতে জানিয়েছে সাইবার নিরাপত্তাপ্রতিষ্ঠানটি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নতুন এ উদ্যোগের আওতায় ছোট থেকে বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো সফোসের সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স থেকে হালনাগাদ তথ্য জানার পাশাপাশি বর্তমানের তুলনায় দ্রুত ও সহজে সাইবার হামলা মোকাবিলা করতে পারবে। এর ফলে সফোস ইন্টেলিক্সের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী সাইবার সুরক্ষা পাবে প্রতিষ্ঠানগুলো।

মাইক্রোসফটের সিকিউরিটি কোপাইলট হলো একটি এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট, যা সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টারকে সম্ভাব্য সাইবার হামলার হুমকি শনাক্তে সাহায্য করে। এটি মূলত মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার, সেন্টিনেল, ইন্টিউন, এন্ট্রা ও পারভিউয়ের তথ্য একত্র করে ব্যবহার করে থাকে। ফলে তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে সহজেই মাইক্রোসফট সিকিউরিটি কোপাইলট ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য সাইবার হামলার ঝুঁকি শনাক্ত করে জানাবে সফোস ইন্টেলিক্স।

মাইক্রোসফট ৩৬৫ কোপাইলটের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে সফোস ইন্টেলিক্স। এর ফলে টিমস বা মাইক্রোসফট ৩৬৫ কোপাইলটে সহজেই সাইবার হামলার হুমকি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। মাইক্রোসফটের নতুন সিকিউরিটি স্টোরেও পাওয়া যাবে সফোস ইন্টেলিক্স।

