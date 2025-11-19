সাইবার–জগৎ

বিপর্যয় কাটিয়ে স্বাভাবিক ক্লাউডফ্লেয়ারের সেবা, সাইবার হামলার প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি

আহসান হাবীব
সাইবার হামলার কোনো প্রমাণ পায়নি ক্লাউডফ্লেয়ারছবি: সংগৃহীত

ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা ও ইন্টারনেট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য পরিচিত প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ক্লাউডফ্লেয়ার গতকাল মঙ্গলবারের নেটওয়ার্ক বিপর্যয় কাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ সেবা দেওয়া শুরু করেছে। এ বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বজুড়ে হাজারো ব্যবহারকারী এক্স, চ্যাটজিপিটি, ক্যানভা ও গ্রাইন্ডারের মতো জনপ্রিয় অনলাইন মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারেননি। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত তদন্তে কোনো সাইবার হামলা বা ক্ষতিকর কার্যক্রমের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ক্লাউডফ্লেয়ার বিশ্বের বৃহত্তম নেটওয়ার্কগুলোর একটি পরিচালনা করে, যা ওয়েবসাইট ও অ্যাপকে দ্রুত লোড হতে সাহায্য করে এবং অতিরিক্ত ট্রাফিক বা সাইবার আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়।

ক্লাউডফ্লেয়ারের এই ত্রুটির কারণে বিশ্বের ২০ শতাংশ ওয়েবসাইট বন্ধ (ডাউন) হয়ে যায়। গতকাল বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ পোর্টালসহ অনেক ওয়েবসাইটেও সমস্যা দেখা দেয়। বাংলাদেশের অসংখ্য ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যায়। তদন্ত করে জানা যায়, সম্ভাব্য নিরাপত্তাজনিত হুমকি শনাক্ত ও মোকাবিলার জন্য ব্যবহৃত একটি স্বয়ংক্রিয় কনফিগারেশন ফাইল অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে গেলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সফটওয়্যার হঠাৎ অচল হয়ে পড়ে। বিশ্বের মোট ওয়েব ট্রাফিকের প্রায় এক–পঞ্চমাংশ পরিচালনা করা প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ফাইলটির আকার বেড়ে যাওয়ায় তাদের কয়েকটি মূল সেবা একই সঙ্গে সমস্যায় পড়ে।

ত্রুটি চিহ্নিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটি জরুরি ভিত্তিতে সমাধানের জন্য কাজ করে। ক্লাউডফ্লেয়ার জানায়, বেশির ভাগ সেবা স্বাভাবিক হলেও বৈশ্বিকভাবে পুরোপুরি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া এখনো চলমান। ফলে কিছু ব্যবহারকারী সাময়িকভাবে সমস্যায় পড়তে পারেন। এ ঘটনার প্রভাব পড়ে শেয়ারবাজারেও। মার্কিন শেয়ারবাজারে দিনের শুরুতে কোম্পানির শেয়ারের দাম প্রায় ২ দশমিক ৩ শতাংশ কমে যায়।

গত মাসেও বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি সেবা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। অ্যামাজনের ক্লাউড সেবায় বড় ধরনের ত্রুটি দেখা দিলে স্ন্যাপচ্যাট, রেডডিটসহ বহু জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ও অ্যাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অচল ছিল। ওই ঘটনায়ও বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা ব্যাহত হয়।

গতকালের বিপর্যয়ের সময় ক্লাউডফ্লেয়ারের সেবায় ব্যাপক সমস্যা দেখা দিলে ব্যবহারকারীরা ডাউনডিটেক্টরে অভিযোগ জানান। প্ল্যাটফর্মটির তথ্যে দেখা যায়, বিপর্যয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমস্যাসংক্রান্ত অভিযোগ ১১ হাজারের বেশি হয়ে যায়, যা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কমে দাঁড়ায় প্রায় ২ হাজার ৮০০–তে। ডাউনডিটেক্টর বিভিন্ন উৎস থেকে ব্যবহারকারীর জমা দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে আউটেজ–সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। তাই প্রকৃত সমস্যায় পড়া ব্যবহারকারীর সংখ্যা এসব তথ্যের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে বলে তারা জানিয়েছে।

সূত্র: রয়টার্স

