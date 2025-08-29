এআই দিয়ে তৈরি ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে র্যানসমওয়্যার সাইবার হামলার আশঙ্কা
গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ দিন দিন বাড়ছেই। এর মধ্যেই নতুন এক হুমকির খবর দিয়েছে সাইবার নিরাপত্তাপ্রতিষ্ঠান ইসেট। তাদের দাবি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি একটি ম্যালওয়্যার শনাক্ত করা হয়েছে। ‘প্রম্পটলক’ নামের ম্যালওয়্যারটির মাধ্যমে র্যানসমওয়্যার সাইবার হামলা চালাচ্ছে হ্যাকাররা।
ইসেট জানিয়েছে, প্রম্পটলক ম্যালওয়্যার যন্ত্রে প্রবেশ করেই ওপেনএআইয়ের জিপিটি-ওএসএস:২ওবি মডেলের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিকর লুয়া স্ক্রিপ্ট তৈরি করে থাকে। যেহেতু পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যবহারকারীদের যন্ত্রে সম্পন্ন হয়, তাই ওপেনএআইয়ের পক্ষে ম্যালওয়্যারটি শনাক্ত করা বা ব্যবহারকারীদের সতর্কবার্তা পাঠানো সম্ভব হয় না।
ইসেটের গবেষকদের তথ্যমতে, প্রম্পটলক ম্যালওয়্যারটি দ্রুত কৌশল পরিবর্তন করতে পারে। শুধু তা–ই নয়, প্রতিবার ম্যালওয়্যারটি ভিন্ন ভিন্ন স্ক্রিপ্ট তৈরি করে, ফলে সহজে প্রচলিত নিরাপত্তাব্যবস্থার চোখ এড়িয়ে যায়। ম্যালওয়্যারটি আক্রান্ত যন্ত্রে থাকা তথ্য চুরি করার পাশাপাশি কখনো কখনো ফাইল এনক্রিপ্ট করে ফেলে। ফলে হ্যাকারদের দাবি না মানলে ফাইলগুলো আবার ব্যবহার করা যায় না বা স্থায়ীভাবে মুছে যায়।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যভান্ডার বা নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের ঘটনা বেড়েছে। এ উদ্বেগের মধ্যেই নতুন করে যুক্ত হলো এআই দিয়ে তৈরি ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে র্যানসমওয়্যার সাইবার হামলার আশঙ্কা। এ ধরনের সাইবার হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে ব্যবহারকারীদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তাব্যবস্থা শক্তিশালী করার পরামর্শ দিয়েছে ইসেট।
