সাইবার হামলার পর জরুরি নিরাপত্তা প্যাচ উন্মুক্ত করেছে গুগল ও অ্যাপল
জিরো ডে নিরাপত্তাত্রুটি মূলত সফটওয়্যারের দুর্বলতা। নিজেদের তৈরি সফটওয়্যারে ত্রুটি শনাক্ত হলে দ্রুত সমাধান করে নিরাপত্তা প্যাচ উন্মুক্ত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্যাচ উন্মুক্তের আগে হ্যাকাররা যদি সেই ত্রুটি ব্যবহার করতে পারে, তখন সেটিকে জিরো ডে নিরাপত্তাত্রুটি বলা হয়। আর তাই নিজেদের বিভিন্ন সেবায় থাকা জিরো ডে নিরাপত্তাত্রুটি কাজে লাগিয়ে সাইবার হামলার ঘটনা শনাক্তের পর জরুরি ভিত্তিতে নিজেদের সফটওয়্যারের নিরাপত্তা হালনাগাদ করেছে গুগল ও অ্যাপল।
গুগলের তথ্যমতে, সাইবার হামলা থেকে ব্যবহারকারীদের রক্ষা করতে এরই মধ্যে ক্রোম ব্রাউজারের নতুন নিরাপত্তা প্যাচ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ত্রুটিগুলোর মধ্যে একটি হালনাগাদ প্রকাশের আগেই হ্যাকাররা সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাচ্ছিল। সংশ্লিষ্ট ত্রুটিটি অ্যাপলের সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ারিং টিম এবং গুগলের থ্রেট অ্যানালাইসিস গ্রুপ যৌথভাবে শনাক্ত করেছে। দলগুলো মূলত হ্যাকার ও স্পাইওয়্যার নির্মাতাদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করে থাকে।
গুগলের পাশাপাশি একই সময়ে অ্যাপলও আইফোন, আইপ্যাড, ম্যাক, ভিশন প্রো, অ্যাপল টিভি, অ্যাপল ওয়াচ এবং সাফারি ব্রাউজারের জন্য একাধিক নিরাপত্তা প্যাচ উন্মুক্ত করেছে। আইফোন ও আইপ্যাড ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে অ্যাপল জানিয়েছে, দুটি গুরুতর নিরাপত্তাত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। আইওএস ২৬ এর আগের সংস্করণ চালানো নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে ‘অত্যন্ত জটিল’ সাইবার হামলায় এসব ত্রুটি ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।
সাইবার হামলার বিস্তারিত তথ্য বা কতজন ব্যবহারকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তা জানায়নি গুগল ও অ্যাপল। তবে সাইবার হামলা থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের যন্ত্রে দ্রুত হালনাগাদ নিরাপত্তা প্যাচ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটি।
সূত্র: টেক ক্র্যান্চ