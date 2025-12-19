অ্যান্ড্রয়েড ১৬ সংস্করণে লোকেশন ব্যবহারের তথ্য জানাবে ফোন
ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা সুরক্ষায় আরও নতুন সুবিধা আনতে যাচ্ছে গুগল। অ্যান্ড্রয়েড ১৬ অপারেটিং সিস্টেমেস আসন্ন এক হালনাগাদে এমন একটি নতুন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে, যার মাধ্যমে কোনো অ্যাপ ব্যবহারকারীর লোকেশন বা স্থান ব্যবহার করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।
সম্প্রতি অ্যান্ড্রয়েড ১৬ কিউপিআর৩–এর (কোয়ার্টারলি প্ল্যাটফর্ম রিলিজ) বেটা সংস্করণে ফিচারটি দেখা গেছে। এই হালনাগাদ আগামী বছরের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত হওয়ার কথা। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট নাইনটু ফাইভ গুগলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন এই ব্যবস্থায় ফোনের পর্দার ওপরের অংশে ব্যাটারির আইকনের পাশে নীল রঙের একটি বিন্দু ও মানচিত্রের আইকন দেখা যাবে। কোনো অ্যাপ যদি যেকোনো কারণে ব্যবহারকারীর অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ বা ট্র্যাক করে, তখনই এই চিহ্ন সক্রিয় হবে।
ব্যবহারকারী নোটিফিকেশন প্যানেলে ওই নীল চিহ্নে ট্যাপ করে জানতে পারবেন কোন অ্যাপ বা কোন কোন অ্যাপ তখন লোকেশন ব্যবহার করছে। একই সঙ্গে সেখান থেকেই সংশ্লিষ্ট অ্যাপ বন্ধ করা কিংবা লোকেশন ব্যবহারের অনুমতি ও সেটিংস পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে। ফলে ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন প্রযুক্তিবিশ্লেষকেরা।
বলা হচ্ছে, নতুন এই ফিচার গুগলের আগের একটি গোপনীয়তা–সংক্রান্ত উদ্যোগেরই বিস্তৃত রূপ। কয়েক বছর আগে অ্যান্ড্রয়েডে ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন ব্যবহারের সময় স্ক্রিনের ওপরের অংশে সবুজ রঙের একটি বিন্দু দেখানোর ব্যবস্থা চালু করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী সহজেই বুঝতে পারতেন, কোন অ্যাপ তখন ক্যামেরা বা মাইক্রোফোনে প্রবেশ করছে। নাইনটু ফাইভ গুগল প্রকাশিত স্ক্রিনশট অনুযায়ী, কোনো অ্যাপ যদি একই সঙ্গে লোকেশন ট্র্যাক করে এবং ক্যামেরা ব্যবহার করে, সে ক্ষেত্রে নীল ও সবুজ দুটি চিহ্ন একসঙ্গে দেখানো হবে। এতে মানচিত্র ও ক্যামেরার আইকন পাশাপাশি থাকবে। তবে আপাতত এই সুবিধা শুধু গুগলের পিক্সেল সিরিজের ফোনে বেটা সংস্করণে সীমাবদ্ধ রয়েছে। আগের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনেও ফিচারটি যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সূত্র: ম্যাশেবল