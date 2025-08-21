সাইবার–জগৎ

আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপলের জরুরি নিরাপত্তা সতর্কতা

পুরোনো সংস্করণের আইওএস অপারেটিং সিস্টেমে নিরাপত্তাত্রুটি থাকায় আইফোন ব্যবহারকারীরা সাইবার হামলার ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে সতর্ক করেছে অ্যাপল। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, পুরোনো সংস্করণের সব আইওএসে ‘সিভিই-২০২৫-৪৩৩০০’ নামে একটি ‘জিরো ডে’ ঘরানার নিরাপত্তাত্রুটির সন্ধান পাওয়া গেছে। বিষয়টি জানার পর নিরাপত্তাত্রুটিটির সমাধান করে আইওএস ১৮.৬.২ উন্মুক্ত করা হয়েছে। পুরোনো সব সংস্করণে নিরাপত্তাত্রুটি থেকে যাওয়ায় সাইবার হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে দ্রুত আইওএস হালনাগাদ করতে হবে।

অ্যাপলের তথ্যমতে, ইমেজ আই/ও ফ্রেমওয়ার্কে থাকা জিরো ডে ঘরানার নিরাপত্তাত্রুটিটি কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত জটিল ও লক্ষ্যভিত্তিক সাইবার হামলা চালানো সম্ভব। ত্রুটিটির মাধ্যমে বিশেষভাবে তৈরি ফাইল ব্যবহার করে প্রোগ্রামকে মেমোরির বাইরে তথ্য লিখতে বাধ্য করতে পারে সাইবার অপরাধীরা। এর ফলে প্রোগ্রাম হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এমনকি তথ্য বিকৃত হওয়ার পাশাপাশি দূর থেকে আইফোন নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

আইফোন ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে অ্যাপল জানিয়েছে, নিরাপত্তা ত্রুটিটি কাজে লাগিয়ে এরই মধ্যে সাইবার হামলা চালানো হয়েছে। আইফোন এক্সএস থেকে পরবর্তী সব মডেলের আইফোন ব্যবহারকারীরা এই সাইবার হামলার ঝুঁকিতে রয়েছেন। নিরাপদ থাকতে দ্রুত আইওএসের হালনাগাদ সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অ্যাপল আইওএসের ছয়টি জিরো-ডে দুর্বলতা সমাধান করেছে। জানুয়ারিতে (সিভিই-২০২৫-২৪০৮৫), ফেব্রুয়ারিতে (সিভিই-২০২৫-২৪২০০), মার্চে (সিভিই-২০২৫-২৪২০১) এবং এপ্রিলে দুটি (সিভিই-২০২৫-৩১২০০ ও সিভিই-২০২৫-৩১২০১) ত্রুটির সমাধান করে প্রতিষ্ঠানটি।

