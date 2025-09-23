সাইবার–জগৎ

অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে অ্যাপ পুরোপুরি মুছবেন যেভাবে

আহসান হাবীব
অ্যাপ একেবারে মুছে ফেলা উচিতছবি: সংগৃহীত

যোগাযোগ, কাজ বা বিনোদন সবকিছুর জন্যই প্রতিনিয়ত স্মার্টফোনের নানান ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করা হয়। তবে এসব অ্যাপ ইনস্টল করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই গ্যালারি, কনট্যাক্ট, লোকেশনসহ ব্যক্তিগত তথ্যের অনুমতি চায়। ব্যবহারকারীরা বেশির ভাগ সময় না ভেবেই সেই অনুমতি দিয়ে দেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া অ্যাপ আমরা সাধারণত আনইনস্টল করি। কিন্তু শুধু আনইনস্টল করলেই কাজ শেষ হয় না। অনেক অ্যাপের তথ্য ও ফাইল ফোনে থেকে যায়। যা একদিকে ডিভাইসের স্টোরেজ দখল করে রাখে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। তাই এসব অবশিষ্ট অ্যাপ পুরোপুরি মুছে ফেলা জরুরি।

আনইনস্টল করা অ্যাপ খুঁজে বের করার উপায়

অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে লেফট ওভার অ্যাপ মুছতে হলে প্রথমে গুগল প্লে স্টোর খুলতে হবে। এরপর ডান পাশে থাকা প্রোফাইল আইকনে চাপতে হবে। সেখান থেকে ‘ম্যানেজ অ্যাপস অ্যান্ড ডিভাইস’ অপশন বেছে নিতে হবে। এখানে দুটি ট্যাব দেখা যাবে। ‘ওভারভিউ’ ও ‘ম্যানেজ’। সেখান থেকে ‘ম্যানেজ’ এ প্রবেশ করতে হবে।

এরপর ‘দিস ডিভাইস’ বিভাগে গিয়ে ‘নট ইনস্টলড’ অপশনে চাপতে হবে। এখানে আগে ফোনে ইনস্টল করা হলেও বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে না, এমন সব অ্যাপের তালিকা দেখা যাবে।

লেফট ওভার অ্যাপ মুছে ফেলার ধাপ

গুগল প্লে স্টোরে দেখা তালিকা থেকে যেসব অ্যাপ মুছে ফেলতে হবে, সেগুলোর পাশে টিক চিহ্ন দিতে হবে। চাইলে আলাদাভাবে বা একসঙ্গে সব অ্যাপ নির্বাচন করা যেতে পারে। এরপর ওপরে থাকা ‘ডিলিট’ অপশনে চাপলেই অ্যাপগুলো পুরোপুরি মুছে যাবে। এতে শুধু স্টোরেজ খালি হবে না, সুরক্ষিত থাকবে ব্যক্তিগত তথ্যও।

কেন নিয়মিত মুছে ফেলা দরকার

আনইনস্টল করার পরও ফোনে থেকে যাওয়া অ্যাপের ফাইল অনেক সময় ডিভাইসকে ধীরগতির করে দেয়। আরও বড় ঝুঁকি হলো, এসব ফাইল ব্যবহারকারীর সংবেদনশীল তথ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নিয়মিতভাবে লেফট ওভার অ্যাপ ও ফাইল মুছে ফেললে ডিভাইস দ্রুতগতির থাকবে এবং ব্যবহারকারীর গোপনীয়তাও সুরক্ষিত থাকবে।

সূত্র: টেক্লুসিভ

