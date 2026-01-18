সাইবার নিরাপত্তায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মান বাড়াল ক্যাসপারস্কি

সাইবার নিরাপত্তায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মান বাড়াল ক্যাসপারস্কি
সাইবার নিরাপত্তাপ্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে সাইবার নিরপত্তাপ্রতিষ্ঠান ক্যাসপারস্কি। একটি স্বাধীন গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। ক্যাসপারস্কির গ্লোবাল ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভের আওতায় পরিচালিত এই মূল্যায়নে ৬০টি ভিন্ন মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে ক্যাসপারস্কি উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে। গবেষণায় আরও বলা হয়, ক্যাসপারস্কি খুব কম ডেটা সংগ্রহ করে, গ্রাহকদের বেশি নিয়ন্ত্রণ দেয় এবং উন্নত যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যা অনেক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এখনো নিশ্চিত করা কঠিন। আজ রোববার ক্যাসপারস্কির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গবেষণা প্রসঙ্গে ক্যাসপারস্কির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইউজিন ক্যাসপারস্কি বলেন, ‘স্বচ্ছতা যদি প্রমাণযোগ্য না হয়, তবে তা বিশ্বাসযোগ্যও হয় না। সাইবার নিরাপত্তা সমাধানগুলো গ্রাহকদের সিস্টেমের গভীরে কাজ করে, তাই জবাবদিহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা যখন আমাদের কাজ পর্যালোচনা করেন, তখন স্বচ্ছতা আর শুধু বিশ্বাসের বিষয় থাকে না, তখন এটি পরিমাপযোগ্য হয়ে ওঠে। এতে প্রতিষ্ঠানগুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে, তারা কাকে বিশ্বাস করবে, পাশাপাশি পুরো সাইবার নিরাপত্তাশিল্পেই উচ্চ মানদণ্ড স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়।’
ক্যাসপারস্কির এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যাড্রিয়ান হিয়া বলেন, এ অঞ্চলে যেখানে ডিজিটাল রূপান্তর দ্রুত হচ্ছে এবং ভূরাজনৈতিক জটিলতাও বাড়ছে, সেখানে সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশ্বাসই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।
গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, ডিটেকশন ও রেসপন্স প্ল্যাটফর্মগুলোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এখন গভর্ন্যান্স, নিয়ন্ত্রক সম্মতি এবং সাপ্লাই চেইন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাই সিআইএসওদের (চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার) উচিত, নিরাপত্তাসেবা প্রদানকারী বাছাইয়ের সময় জবাবদিহিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া।