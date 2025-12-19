ফেসবুকে বেশি লিংক শেয়ার করতে মেটা ভেরিফায়েড সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে

ফেসবুকে বেশি লিংক শেয়ার করতে মেটা ভেরিফায়েড সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে
ফেসবুকে লিংক শেয়ারের ক্ষেত্রে নতুন এক সীমাবদ্ধতা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে মেটা। এই পরীক্ষার আওতায় কিছু বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীর জন্য লিংক–সংবলিত পোস্টের সংখ্যা সীমিত করা হয়েছে। নির্ধারিত সীমার বেশি লিংক পোস্ট করতে চাইলে ব্যবহারকারীদের ‘মেটা ভেরিফায়েড’ সাবস্ক্রিপশন নিতে বলা হচ্ছে। এটার গ্রাহক হওয়ার মাসিক মূল্য ১৪ দশমিক ৯৯ মার্কিন ডলার।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশ্লেষক ম্যাট নাভারা প্রথম বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। এক সপ্তাহ ধরে লিংক পোস্ট করতে না পারার অভিযোগ পাওয়া গেলে তিনি স্ক্রিনশটসহ বিষয়টি তুলে ধরেন। ফেসবুক ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠানো বার্তায় বলা হয়েছে, ১৬ ডিসেম্বর থেকে মেটা ভেরিফায়েড নয়, এমন কিছু প্রোফাইল মাসে সর্বোচ্চ দুটি অর্গানিক পোস্টে লিংক শেয়ার করতে পারবে। তবে সব ধরনের লিংক শেয়ারের ওপর এই সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য নয়। বিনা মূল্যের অ্যাকাউন্ট থেকেও মন্তব্যে লিংক শেয়ার করা যাবে।
একই সঙ্গে অ্যাফিলিয়েট লিংক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। পাশাপাশি মেটার নিজস্ব মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকের পোস্টের লিংক পারস্পরিকভাবে শেয়ার করার সুযোগ থাকছে আগের মতোই। থ্রেডসে দেওয়া এক পোস্টে নাভারা জানান, ফেসবুক বর্তমানে পরীক্ষা করছে, মেটা ভেরিফায়েড সাবস্ক্রিপশন ছাড়া একজন ব্যবহারকারী কতটি লিংক শেয়ার করতে পারবেন। মেটার পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়েছে, এটি একটি সীমিত পরিসরের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে, বেশিসংখ্যক লিংক–সংবলিত পোস্ট প্রকাশের সুবিধা গ্রাহকদের জন্য অতিরিক্ত মূল্য যোগ করে কি না।
মেটার পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়েছে, নির্ধারিত সীমার বাইরে লিংক শেয়ার করতে চাইলে ব্যবহারকারীদের মেটা ভেরিফায়েড সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে। এই প্যাকেজের আওতায় ভেরিফায়েড ব্যাজসহ অ্যাকাউন্ট সুরক্ষা ও ব্র্যান্ড পরিচয় রক্ষার অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হবে।
মেটা জানিয়েছে, মেটা ভেরিফায়েড গ্রাহকদের জন্য নতুন সুবিধা যুক্ত করার অংশ হিসেবেই এই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। তবে আপাতত সংবাদমাধ্যম বা প্রকাশকদের অ্যাকাউন্ট এই পরীক্ষার আওতায় আনা হয়নি। একই সঙ্গে পোস্টে লিংক শেয়ারের ওপর সীমা থাকলেও মন্তব্যে লিংক শেয়ার করা যাবে বিনা বাধায়।
টেকক্রাঞ্চকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মেটার একজন মুখপাত্র বলেন, এটি একটি সীমিত পরীক্ষা। এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে, বেশিসংখ্যক লিংক–সংবলিত পোস্ট প্রকাশের সুযোগ মেটা ভেরিফায়েড গ্রাহকদের জন্য বাড়তি সুবিধা হিসেবে কাজ করে কি না।
এই পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে কনটেন্ট নির্মাতা ও ব্র্যান্ডগুলোর ওপর। অনেকেই নিজেদের ব্লগ, ভিডিও বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট ফেসবুকে লিংকের মাধ্যমে শেয়ার করে দর্শকের কাছে পৌঁছান। নতুন এই সীমাবদ্ধতা তাদের জন্য দর্শকের কাছে পৌঁছানোর পথ আরও সংকুচিত করতে পারে।
মেটার তৃতীয় প্রান্তিকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ফেসবুকের মোট ভিউয়ের ৯৮ শতাংশের বেশি এসেছে লিংকবিহীন পোস্ট থেকে। লিংক–সংবলিত পোস্টে ভিউ হয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৯ শতাংশ। এর মধ্যেও বেশির ভাগ ভিউ এসেছে পেজ অনুসারীদের মাধ্যমে, বন্ধু বা গ্রুপ থেকে আসা ভিউয়ের হার তুলনামূলকভাবে কম। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি শেয়ার হওয়া লিংক ডোমেইনের মধ্যে রয়েছে ইউটিউব, টিকটক ও গোফান্ডমি। ফলে এই সীমা কার্যকর হলে মেটার বাইরে থাকা প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট শেয়ার করা সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য আরও সীমিত হয়ে পড়তে পারে।
এদিকে ইন্টারনেটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ার ফলে লিংকভিত্তিক ওয়েবের ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা জোরালো হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সার্চ ও স্বয়ংক্রিয় সারসংক্ষেপ প্রকাশকদের ওপর চাপ তৈরি করছে। একই সঙ্গে এক্সের মতো প্ল্যাটফর্মেও লিংক–সংবলিত পোস্টের বিস্তার কমিয়ে আনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যাতে ব্যবহারকারীরা প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই বেশি সময় কাটান।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া