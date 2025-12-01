চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা সতর্কতা পাঠিয়েছে ওপেনএআই, কেন

চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা সতর্কতা পাঠিয়েছে ওপেনএআই, কেন
তৃতীয় পক্ষের বিশ্লেষণ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান মিক্সপ্যানেলের সিস্টেমে চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের তথ্য ফাঁসের ঘটনা শনাক্তের পর চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে ওপেনএআই। আকস্মিক এই সতর্কবার্তা পাওয়ায় অনেক ব্যবহারকারী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তবে ব্যবহারকারীদের আশ্বস্ত করে ওপেনএআই জানিয়েছে, ফাঁস হওয়া তথ্য খুবই সীমিত এবং এগুলোতে ব্যবহারকারীদের চ্যাটের ইতিহাস, পাসওয়ার্ড, এপিআই কি, আর্থিক তথ্য, পরিচয়পত্রের মতো সংবেদনশীল তথ্য নেই। ফলে সাধারণ চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।
ওপেনএআইয়ের তথ্য মতে, গত ৯ নভেম্বর মিক্সপ্যানেলের অবকাঠামো ব্যবহার করে চ্যাটজিপিটির একটি সিস্টেমের কিছু বিশ্লেষণমূলক তথ্য ফাঁস হয়েছে। পরে ২৫ নভেম্বর মিক্সপ্যানেল তথ্যগুলো ওপেনএআইকে সরবরাহ করে। তথ্য ফাঁসের বিষয়টি জানার পর ওপেনএআই ধাপে ধাপে ব্যবহারকারীদের সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এপিআই ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আলাদাভাবে দিকনির্দেশনা দিয়েছে।
তথ্য ফাঁসের এ ঘটনায় সাধারণ চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের কোনো তথ্য ফাঁস হয়নি বলে জানিয়েছে ওপেনএআই। ফাঁস হওয়া তথ্যগুলো মূলত ওপেনএআইয়ে মিক্সপ্যানেলের তৈরি এপিআই ব্যবহার করা ডেভেলপার, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার। এসব তথ্যের মধ্যে ছিল ব্যবহারকারীর নাম, ই–মেইল ঠিকানা, অবস্থানের তথ্য, ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম ও ব্রাউজারের ধরন এবং এপিআই সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারকারীদের শনাক্তকারী নম্বর। আর তাই ঘটনার পর মিক্সপ্যানেলে সব সেবা চ্যাটজিপিটি থেকে বাদ দিয়েছে ওপেনএআই।
চ্যাটজিপিটিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এপিআই ব্যবহারকারীদের সন্দেহজনক ই–মেইল বা বার্তা যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছে ওপেনএআই। এ ছাড়া ওপেনএআইয়ের নামে পাঠানো যেকোনো বার্তার উৎস যাচাইয়ের পাশাপাশি অপরিচিত লিংকে প্রবেশ না করা, কোনো অবস্থাতেই সংবেদনশীল তথ্য ই–মেইল বা বার্তার মাধ্যমে শেয়ার না করা পরামর্শ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে